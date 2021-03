Ciucă, despre vaccinarea „membrilor familiilor noastre”: Sunt arondați sistemului propriu al MApN

În urma scandalului Cîțu-Voiculescu pe tema publicării datelor privind vaccinarea, dar și după ce amândoi a precizat că nu au autorizat prin HG vaccinarea familiilor militarilor și ale personalului civil din Ministerul Apărării, ministrul Nicolae Ciucă a transmis, vineri, că prin Statutul cadrelor militare, membrii familiilor sunt arondaţi pentru servicii medicale gratuite sistemului propriu al MApN.

Ciucă dă asigurări însă să nu nimeni nu a fost privilegiat.

„Nici în asigurarea serviciilor medicale, nici în procesul de vaccinare nu au fost create privilegii pentru membrii familiilor noastre. Înscrierea lor la vaccinare a fost făcută şi va fi la fel şi în continuare cu respectarea strictă a criteriilor de eligibilitate la nivel naţional”, a scris Ciucă, pe Facebook.

Reacția sa vine la două zile după ce a ordonat transmiterea unui comunicat public destul de agresiv la adresa celor care au îndrăznit să critice faptul că militarii și familiile lor au fost introduși în etapa a II-a de vaccinare, dedicată inițial bolnavilor cronic și pensionarilor – categorii vulnerabile.

Ciucă nu s-a arătat deloc deranjat de faptul că militarii și familiile lor s-au imunizat în centre cu circuit închis ale MApN, înaintea acestor categorii care nu găsesc locuri pe platforma oficială:

Mai trebuie precizat că este pentru prima dată când MApN face public numărul membrilor săi – militari și personal civil – și ai familiilor lor care au fost vaccinați în etapa a II-a: aproximativ 33.000.

Ministrul Ciucă precizează în repetate rânduriă că nu există privilegii în MApN, însă amintim doar de pensiile speciale. Statistica realizată în noiembrie 2020 de RiseProject arăta că existau 98.460 de pensii militare, pentru cei care, evident că nu ieș la pensie la 65 de ani, ca tot românul de rând, ci cu vreo 20 de ani mai devreme.

Iată postarea integrală de pe FB a ministrulului Apărării:

„Centrele de vaccinare ale MApN nu au fost înființate pentru a asigura privilegii militarilor și nu au fost gândite ca structuri cu circuit închis. Cele 92 de centre au însemnat o modalitate de reducere a presiunii pe centrele care deservesc populația generală, preluând sarcina imunizării unei părți importante din populația României.

Încă din luna ianuarie, am comunicat constant informații legate de strategia noastră internă de vaccinare și criteriile de prioritizare a personalului, prioritate zero fiind seniorii și personalul militar ce desfășoară misiuni. Nu tolerez și nu voi tolera abateri de la regulile deja stabilite în Strategia Națională, curând voi prezenta rezultatele anchetei pe care deja am dispus-o la Focșani, unde au fost semnalate nereguli în procesul de vaccinare.