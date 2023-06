Ciucă i-a amenințat cu excluderea din PNL pe liberalii care nu votează eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor

Nicolae Ciucă i-a amenințat cu excluderea din PNL pe liberalii care nu vor vota, luni, legea de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor.

„Astăzi în Biroul Politic Naţional am discutat următoarele: pe de-o parte, am analizat cele trei legi, vorbim de legea pensiilor speciale, legea pensiilor parlamentarilor şi legea cumulului pensiei cu salariul. A fost luată decizia în Biroul Politic Naţional ca toţi parlamentarii PNL să voteze acest pachet de legi în zilele următoare, practic până miercuri, la încheierea sesiunii parlamentare. (…) Sunt convins că veţi întreba ce se va întâmpla cu cei care nu votează legea pensiilor parlamentarilor. Am luat decizia ca cei care nu votează să fie excluşi din partid”, a afirmat Ciucă, după şedinţa conducerii PNL.