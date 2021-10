Ciucă merge la Iohannis să ia „lumină” pentru refacerea coaliţiei, ca să nu pice la vot ca Dacian Cioloș

Premierul desemnat Nicolae Ciucă vrea mandat „de la PNL” pentru refacerea coaliţiei, deoarece a primit un răspuns „tranșant” din partea USR că nu susţine un guvern minoritar. În caz contrar, Ciucă renunță la mandatul primit de la președintele Klaus Iohannis.

Ciucă se va întâlni cu Iohannis pentru a primi „lumină” să refacă, după un blocaj de două luni, coaliţia PNL-USR-UDMR.

„Am fost să argumentăm proiectul pentru care am solicitat această întrevedere şi este un răspuns cât se poate de tranşant: USR nu susţine un guvern minoritar şi există o soluţie, şi anume aceea a refacerii coaliţiei (…) Neavând un mandat, nu am putut să răspund la acest subiect. Voi merge la partid şi voi discuta cu conducerea partidului şi vom vedea ce decizie se ia. (…) În acest moment, am încheiat discuţiile cu USR şi, în funcţie de ce decizie vom lua, vom continua procesul de negociere”, a declarat Nicolae Ciucă.