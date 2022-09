Ciucă: „Proiectul de buget pe 2023, în noiembrie”. Ciolacu: „Procentul de majorare a pensiilor va fi la mine, premier și Kelemen Hunor”

Premierul Nicolae Ciucă vrea să trimită Parlamentului în noiembrie proiectul de buget pe 2023, moment în care românii vor afla exact cu cât vor crește pensiile anul viitor. Liderul PSD, Marcel Ciolacu a declarat însă că procentul de majorare a pensiilor va fi stabilit de comun acord de copreședinții coaliției.

Amintim că anunțul din 31 august ai ministrului Muncii, Marius Budăi (PSD), l-a enervat pe premierul Ciucă astfel încât l-a admonestat public.

Pensia minimă ar putea creşte de la 1.000 de lei la 1.100 de lei, de la 1 ianuarie anul viitor, de această măsură urmând a beneficia 1,3 milioane de pensionari, a arătat Budăi. De asemenea, PSD va propune majorarea punctului de pensie de 1.586 de lei la valoarea de 1.745 de lei, a mai spus el, arătând că efortul bugetar la bugetul de asigurări sociale este estimat la 11 miliarde de lei.

PNL a sărit public cu un procent și mai mare, dar între timp, s-a așternut din nou pacea cu PSD.

Joi, într-o declaraţie de presă comună cu premierul Nicolae Ciucă, la Curtea de Conturi, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat:

„Nici eu, nici domnul prim-ministru nu am înaintat niciun procent. (…) Ştiu exact cine. Asta nu înseamnă că nici eu, nici domnul prim-ministru nu cunoaştem foarte bine cine a înaintat. Decizia, totuşi, o să fie atât la domnul prim-ministru, cât şi la mine, cât şi la domnul Kelemen Hunor, copreşedinţii acestei coaliţii”.

Ciucă a completat: „Discutăm de o decizie responsabilă şi nu vrem să lansăm în spaţiul public cifre care nu se susţin pe date de buget. Am discutat la nivelul Partidului Naţional Liberal ipoteze cu care să venim în coaliţie să le discutăm, să le analizăm şi desigur vom cădea la un acord comun, astfel încât să venim şi să prezentăm cetăţenilor români datele concrete pe care vom lua decizii”.

Despre buget, Ciucă a spus: „Am discutat acest subiect împreună cu domnul preşedinte Ciolacu şi am discutat în Guvern posibilitatea să avem date concrete despre proiecţia bugetului pentru anul 2023, am discutat cu ministrul de Finanţe şi în luna octombrie vom avea în prima analiză proiectul de buget pentru anul 2023, urmând ca în luna noiembrie el să fie înaintat Parlamentului pentru aprobare. Dacă anul trecut am aprobat bugetul în decembrie, ne dorim (…) să ne asumăm angajamentul ca în noiembrie să avem proiectul aprobat”.