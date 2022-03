Ciucă: „Valurile majore de refugiaţi, complicat de gestionat, nu au venit încă”

Premierul Nicolae Ciucă a declarat vineri, că România a acordat sprijin pentru o jumătate de milion de refugiaţi ucraineni care s-au aflat pe teritoriul său, dar a dat și o veste proastă: „valurile majore şi complicat de gestionat nu au venit încă”.

„România a avut jumătate de milion de refugiaţi ucraineni pe teritoriul său, la care se adaugă câteva zeci de mii de resortisanţi ai altor state, prinşi în războiul din Ucraina, care ne-au traversat ţara şi au avut nevoie de ajutor pentru a ajunge în statele de origine. România a acordat sprijin tuturor. A fost un moment în care România a fost recunoscută de către toţi liderii lumii. Am avut discuţii, am avut întâlniri aici la Bucureşti, am avut convorbiri telefonice cu toţi prim-miniştrii care au fost nevoiţi să ia măsuri pentru a-şi repatria cetăţenii. A fost un moment în care aş putea spune, fără teamă de a greşit, că România a strălucit. Şi pornind de la acest moment, cred că este nevoie să demonstrăm în continuare că putem să strălucim”, a spus Ciucă, în alocuţiunea susţinută la dezbaterea sub egida Team România, organizată de Institutul Aspen.

Premierul a insistat că „rezilienţa ţării noastre s-a dovedit deosebită în acest domeniu, pe baza cooperării exemplare între instituţiile statului, cetăţeni şi organizaţiile neguvernamentale”.

Nicolae Ciucă a menţionat, în context, că România a investit 3,4 milioane de euro în ajutor umanitar şi a construit un hub logistic european pentru ajutor umanitar la Suceava. El s-a referit şi implicarea autorităţilor locale în gestionarea problemei refugiaţilor.

„Practic, acest hub şi celelalte locaţii şi depozite nu fac altceva decât să îi sprijine şi să continue să transporte pe teritoriul Ucrainei aceste echipamente şi materiale de primă necesitate de care cetăţenii ucraineni rămaşi în ţară, să îşi apere ţara, au stringentă nevoie. Alături de aliaţii din NATO, de partenerii din Uniunea Europeană, de statele lumii am fost alături şi suntem gata să sprijinim în continuare aceste eforturi. La nivel politic am văzut rezilienţă şi mobilizare cvasiunanime a comunităţii internaţionale, adaptabilitatea neaşteptată, poate pentru unii, a statelor din prima linie pentru a primi valurile de refugiaţi şi a acorda sprijin Ucrainei, inclusiv a României”, a declarat Ciucă.

Şeful Executivului a subliniat că „în materie de refugiaţi, valurile majore şi complicat de gestionat nu au venit încă”, dar a reiterat că „România a demonstrat adaptabilitate”.