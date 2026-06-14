Ciucu acuză „conspirație și trădare” în PNL, după desemnarea lui Veștea premier: „Au știut de o săptămână, nu au venit la ședința BPN”

Prim-vicepreședintele PNL și primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, îi acuză de „conspirație și trădare” pe Adrian Veștea și pe liberalii din „aripa” Hubert Thuma – fără a-l ominaliza -, care vor„ să rupă PNL”.

Veștea a fost desemunat de președintele Nicușor Dan, duminică dimineață, drept candidat la funcția de premier în locul lui Ilie Bolojan, demis prin moțiune de cenzură de PSD și AUR.

Iată mesajul poatat pe Facebook de Ciucu:

„Complot. Trădare. Ingerință

Conducerea statutară a Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Am aflat cu toții post-factum, când au început să sune telefoanele.

Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui.

Au știut încă de săptămâna acesta, nu au spus nimic, au conspirat. De aceea, cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe, nu au venit la ședința BPN. Dl. Veștea fiind printre ei.

Unul dintre obiective este ruperea PNL.

Am încredere că Partidul Național Liberal nu se va face preș și va trece și acest test. România are nevoie de partide serioase, mature, care să nu se lase călcate în picioare.