Ciucu și Ivan, secondați de Bușoi, le promit din nou bucureștenilor căldură în apartamentele înghețate de 16 zile: Containere modulare de agent termic

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu (PNL), împreună cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD), secondați de secretarul de stat Cristia Bușoi (PNL), le promit din nou bucureștenilor căldură în apartamentele în care au înghețat de 16 zile, de când s-a oprit furnizarea agentulului termic.

Până acum au fost doar vorbe, însă luni, când Capitala va scăpa deja de Codul Galben de ger (cu minus 13 grade noaptea și minus 6 grade ziua) și vor fi, în sfârșit, temperaturi pozitive, se va semna ceva.

Elcen și Termoenergetica se vor întâlni pentru a „concretiza din punct de vedere financiar și juridic instalarea unor containere modulare pentru a prepara agent termic”, a anunțat primarul Ciucu.

Pe 13 ianuarie, noul primar general descoperea „greaua moștenire” lăsată de Nicușor Dan…

Publicăm integral mesajul postat de edil pe Facebook:

„O primă soluție pentru problema căldurii și a apei calde

După analize interne și negocierile de ieri de la ANRE, azi, împreună cu dl. Bogdan Ivan, ministrul Energiei, am adus din nou la aceeași masă Elcen și Termoenergetica.

Știm că singura veste bună pe care doriți să o auziți e că „vine căldura”. De azi, măcar de mâine! Vă voi spune adevărul: situația cu care ne confruntăm cu toții nu e pentru că „nu ne pasă” sau „nu vrem să deschidem robinetul”, ci pentru că vorbim de probleme de ordin tehnic, structurale, care datează de zeci de ani și care s-au agravat. Nu pot fi rezolvate peste noapte.

Una dintre SOLUȚIILE DISCUTATE ȘI AGREATE: amplasarea a 24 de containere modulare pentru prepararea agentului termic

În zonele în care nu ajunge agentul termic, în perioadele deficitare, vom amplasa 24 de containere modulare.

Acestea vor asigura un plus de stabilitate și continuitate în furnizarea căldurii, acolo unde rețeaua are dificultăți.

Locațiile au fost deja stabilite, în urma unei analize tehnice detaliate, astfel încât intervenția să aibă impact maxim acolo unde este cea mai mare nevoie. Instalarea containerelor reprezintă o soluție practică și rapidă, care completează investițiile aflate în derulare. (În paralel, Elcen are în derulare trei proiecte majore de investiții, finanțate din Fondul de Modernizare, pentru CET Sud, CET Progresul, CET Grozăvești).

Luni, va avea loc o nouă întâlnire între Elcen și Termoenergetica pentru a se concretiza din punct de vedere financiar și juridic instalarea acestor containere. Contractul e derulat de PMB, prin direcția Investiții.”

Până atunci, o treime dintre blocurile din sectoarele 2 și 3 ale Capitalei rămân fără căldură. Luni vor fi 22 de zile de când autoritățile discută „soluții”.