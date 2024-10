CNSAS: Silviu Predoiu de la SIE a fost ofiţer al Securităţii, cu numele „Pumnea”, dar poate candida la prezidențiale. Reacția lui

CNSAS a anunțat, miercuri, că fostul şef adjunct al SIE Silviu Predoiu a fost ofiţer al Securităţii comuniste, cu numele de serviciu „Pumnea”, dar poate candida la alegerile prezidențiale, el înscriindu-se deja în cursă, din partea Partidului Liga Acţiunii Naţionale.

„În baza notei de constatare nr. DI/1/1213 din data de 14.10.2024, întocmită de către Direcţia de Specialitate din cadrul CNSAS, în care se regăsesc următoarele elemente: Predoiu Silviu figurează cu o fişă de evidenţă care a fost transmisă în copie de Serviciul de Informaţii Externe şi cuprinde informaţii privitoare la situaţia civilă şi militară a domniei sale şi care atestă calitatea de angajat al fostei Securităţi. Numele de serviciu ce i-a fost atribuit a fost: PUMNEA Silviu“, se arată în adeverinţa întocmită de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS).

„Totodată, potrivit notei de constatare nr. DI/1/1213 din data de 14.10.2024, în urma verificărilor întreprinse până la data de 14.10.2024, au rezultat informaţii privind apartenenţa domniei sale la structurile fostei Securităţi în calitate de ofiţer al fostei Securităţi, figurând cu următoarele informaţii: data încadrării în Centrul de Informaţii Externe – 01.10.1987; gradul de locotenent major – 01.10.1987; misiuni în străinătate – 25.08.1989, acoperire Întreprinderea de Comerţ Exterior GEOMIN; funcţii îndeplinite: 01.10.1987 – Ofiţer II Informaţii Externe; 01.10.1987 – 01.06.1989 – Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Cadrelor Brăneşti; 01.06.1987 – Ofiţer II Informaţii Externe; 26.12.1989 – trecut în Ministerul Apărării Naţionale, în urma reorganizării”, se mai arată în adeverință.

„Întrucât nu au fost identificate documente din care să rezulte faptul că persoana verificată ar fi desfăşurat activităţi prin care a suprimat sau a îngrădit drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, în cazul domnului Predoiu Silviu, nu se poate reţine calitatea de lucrător al Securităţii în sensul legii”, precizează CNSAS.

Reacția lui Silviu Predoiu, postată pe Facebook: „Am văzut ca s-a iscat un mare scandal într-o parte a presei în urma comunicatului CNSAS conform căruia nu am făcut poliție politică dar am fost încadrat ca ofițer în CIE. Mărturisesc ca sunt oarecum surprins, întrucât aceste date au fost întotdeauna publice, CV-ul meu fiind postat, vreme de 14 ani, pe site-ul SIE. Mai mult, am vorbit in nenumărate interviuri despre această perioadă”.