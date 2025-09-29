Coaliția a bătut palma pe rectificarea bugetară; înainte de vot, va fi și trocul pentru reforma administrației locale

Coaliția a bătut palma, luni, pe rectificarea bugetară, care urmează să fie aprobată de Guvern, miercuri sau joi, în funcție de avizele pe care proiectul trebuie să le primească, însă mai înainte va fi încheiat, miercuri, trocul pentru reforma administrației locale, amânată deja de aproape o lună.

La întâlnirea de luni, care a început la ora 10:00 și a durat două ore, au participat premierul Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Cseke Attila, Ionuț Moșteanu și Varujan Pambuccian.

Ca de obicei, Bolojan nu a ieșit public cu vreo declarație, preferând să meargă la televiziuni pentru aceasta. La câteva ore, a anunțat pe Facebook în ce studio va merge: la Digi24, ora 21:00.

Proiectul urmează să fie publicat în transparență decizională, până la finalul zilei, după ce premierul Ilie Bolojan anunțase că acest lucru se va întâmpla vinerea trecută.

Liderii coaliției au stabilit că o nouă rectificare bugetară va avea loc în luna noiembrie.