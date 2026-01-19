Coaliția a căzut la pace pe reforma administrației. Nazare confirmă acceptarea pretențiilor PSD

Coaliția a convenit luni, în prima sa ședință din acest an, să susțină angajarea răspunderii în Parlament, de către premierul Ilie Bolojan, a Legii privind reforma administrației.

Proiectul a fost publicat în dezbatere publică, săptămâna trecută, dar primarii PSD și cei ai PNL au luat foc, acuzând, prin cea mai vocală voce, a Olguței Vasilescu, că Bolojan vrea să le ia la bugetul de stat creșterea impozitelor și taxelor locale – dublate sau chiar triplate, în unele cazuri.

Totodată, liderii coaliției au stabilit calendarul aprobării Bugetului de stat pentru anul 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a confirmat informația apărută pe surse că PSD și-a impus pretențiile de „relansare şi accelerare a investițiilor” – adică de alocare a banilor de la buget către baronii locali. Acestea ar urma să fie aprobate tot prin asumarea Guvernului Bolojn în Parlament.

De altfel, Guvernul a aprobat o hotărâre – prima din acest an – privind „criteriile de prioritizare a solicitărilor de transfer a banilor” de către primari.

De altfel, premierul Bolojan declarase, pe 4 ianuarie, că reforma administrației „se va face etapizat, până la sfârșitul anului”.

La ședința Coaliției au participat Sorin Grindeanu și Claudiu Manda din partea PSD, Ilie Bolojan, Cătălin Predoiu, Alexandru Nazare și Dan Motreanu de la PNL, Kelemen Hunor și Cseke Attila de la UDMR și Dominic Fritz alături de Radu Miruță din partea USR.

Predoiu le-a reproșat celor de la USR că s-a săturat să fie atacat de pe conturi ale membrilor USR în legătură cu legile justiției din 2022 și că e deschis să discute despre acele legi.

Iată mesajul transmis pe Facebook, luni seară, de ministrul Nazare:

„Bugetul pe 2026, în linie dreaptă

Am agreat azi, alături de colegii din coaliția de guvernare, un calendar clar și realist pentru aprobarea bugetului de stat pe 2026.

În câteva zile vom aproba plafoanele bugetare, urmând apoi consultări cu toate ministerele. Tot în această perioadă definitivăm strategia fiscal-bugetară pentru anul în curs și raportul macroeconomic.

La mijlocul lunii februarie urmează publicarea proiectului de buget și aprobarea în Guvern, iar în a doua parte a lunii februarie bugetul va intra în dezbatere și la vot în Parlament.

Acest calendar a fost azi agreat de toate partidele din coaliție – o aliniere importantă, ce asigură înțelegerea comună a ritmului și etapelor de aprobare a bugetului.

Am discutat, de asemenea, pachetul de măsuri pentru administrație, esențial pentru construcția bugetului, precum și continuarea măsurilor de relansare economică. Acestea vor fi reflectate atât în bugetul pe 2026, cât și prin pachete distincte de politici publice, construite echilibrat, pe baza propunerilor tuturor membrilor coaliției.

Tot azi am discutat situația execuției bugetare pe 2025, la nivelul fiecărui minister. Închidem anul cu o execuție în ansamblu, bună – cu peste 90% grad de implementare pentru majoritatea ministerelor. Un buget credibil pornește de la o analiză riguroasă a execuției anului anterior, pentru a corecta ceea ce nu a funcționat și a consolida ceea ce a dat rezultate.

Pornind de la această analiză dar şi de la experiența anilor anteriori, bugetul pentru 2026 trebuie să fie, înainte de toate, un buget corect: să reflecte nivelul real al cheltuielilor, fără a supraevalua venituri. Doar pe premise de corectitudine şi responsabilitate putem proiecta creştere reală şi rezultate concrete, pentru toți.