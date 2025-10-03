Coaliția încalcă legea cu un primar al Capitalei interimar de la PNL, agreat de PSD, în locul lui Nicușor Dan. Bolojan nu vrea „tensiuni politice”

Coaliția încalcă legea fără să tresară, prin menținerea unui interimar ca primar al Capitalei, Stelian Bujduveanu (PNL), agreat de PSD, în locul lui Nicușor Dan.

Premierul Ilie Bolojan invocă nevoia de stabilitate, susținând că, în lipsa unui acord pe acest subiect, s-ar tensiona „și mai mult” situația din coaliție.

Întrebat dacă săptămâna viitoare ar putea fi adoptată o hotărâre de guvern privind organizarea alegerilor, Bolojan a declarat că acest lucru se va întâmpla doar în cazul în care se va ajunge la un punct de vedere comun în coaliție.

„Dacă se va decide această situație, se va da (hotărârea de guvern, n.r.). Așteptăm să se ajungă la o poziție comună pe această problemă. Cred că este bine ca în afara problemelor pe care le avem, legat de susținerea unor astfel de proiecte mari, din care unele nu sunt populare, (…) dacă se mai introduce și un factor suplimentar de tensiune, există riscul ca lucrurile să se complice și mai mult. Din punctul acesta de vedere, chiar dacă eu personal consider că alegerile ar trebui organizate cât mai repede, în așa fel încât să fim în spiritul legii și să avem un primar cu un mandat stabil în Capitală – pentru că întotdeauna un interimar, indiferent unde este el, nu are autoritatea unui primar care are zeci de mii sau sute de mii de voturi, în cazul Bucureștiului, în spate – dar aici, v-am spus, e o problemă de realitate politică și dacă nu se va ajunge la un acord, a forța lucrurile n-ar face decât să tensioneze și mai mult situația din coaliție, ceea ce nu cred că ar fi bine”, a afirmat Bolojan.