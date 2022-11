Coaliția PNL-PSD-UDMR a votat: Minele se închid din 2023, cu 10 ani înainte de termenul din PNRR; legea lui Virgil Popescu merge la Iohannis

În plină criză energetică, majoritatea PNL-PSD-UDMR din Camera Deputaților – for decizional – a votat, marți, legea privind închiderea minelor în 2023, cu 10 ani înainte de termenul asumat de România prin PNRR.

Legea, adoptată anterior și de Senat, merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.

S-au înregistrat 155 de voturi „pentru”, 44 de voturi contra şi 37 de abţineri.

A lipsit de la dezbatere și vot exact ministrul Energiei, Virgil Popescu, autorul OUG 108/2022 care a devenit acum lege.

Este vorba despre Legea privind decarbonizarea sectorului energetic care reglementează închiderea şi conservarea grupurilor energetice pe bază de lignit şi huilă, închiderea carierelor de lignit şi minelor de huilă precum şi măsuri de sprijin pentru închiderea şi conservarea capacităţilor de producere a energiei electrice pe bază de lignit şi huilă.

Potrivit unui amendament, capacităţile energetice pe bază de huilă şi lignit rămase disponibile la 31 decembrie 2021 se scot din exploatare treptat şi se pot trece în rezerva tehnică la dispoziţia dispecerului energetic naţional, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgentă, după cum urmează: până la sfârşitul anului 2022, 660 MW de capacităţi de producere a energiei electrice pe bază de lignit; până la sfârşitul anului 2025, alte 1425 MW de capacităţi de producţie de energie electrică pe bază de lignit rămase; până cel târziu la sfârşitul anului 2032, capacităţi suplimentare de producţie de energie electrică pe bază de lignit şi huilă de 1140 MW.

Trecerea în rezerva tehnică se face prin ordin al ministrului Energiei, la solicitarea operatorului naţional de transport şi sistem, în baza analizei de adecvanţă elaborată de către acesta.

Capacitatea totală ce va fi scoasă treptat este de 4.920 MW, din care 3.780 MW până la sfârșitul lui 2025

Capacitatea totală instalată de energie electrică pe bază de lignit şi huilă care va fi scoasă din exploatare treptat până cel târziu în anul 2032 este de 4.920 MW, din care 3.780 MW până la sfârşitul anului 2025, se mai arată în proiect.

Prin hotărâre a Guvernului, sunt stabilite programe de calificare şi reconversie profesională privind personalul angajat în centrale electrice pe lignit şi huilă, pentru a asigura un grad cât mai ridicat de ocupare a forţei de muncă disponibilizate.

Liderul AUR, deputatul George Simion, a acuzat, în plen, că „închiderea termocentralelor, minelor şi carierelor, care nici măcar nu este prevăzută în PNRR, nu este nimic altceva decât un asasinat economic”, el amintind că în Germania se redeschid facilităţi energetice:

„În momentul ăsta trecem printr-o criză energetică. Dacă vorbim de închiderea Işalniţei, Rovinariului, Turceniului, dacă vorbim de colegii dumneavoastră din Hunedoara şi Gorj, care au susţinut în comisii că nu trebuie să ne atingem de CO Oltenia, şi nu trebuie să ne atingem de Valea Jiului şi nu trebuie să ne atingem de Centrala de la Paroşeni, vă întreb care este rostul dumneavoastră ca parlamentari în această Cameră, de ce v-au trimis românii aici, dacă spuneţi ‘nu este vina noastră, este jalon din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)’ ? Şi vă faceţi părtaşi după multe alte guverne care au închis activitatea în Valea Jiului, care au închis încălzirea noastră pe cărbune, vă faceţi vinovaţi prin votul de astăzi, pe repede înainte, de asasinarea economiei naţionale. Nu votaţi această lege, nu votaţi cum vă spune Virgil Popescu. (…) Nu votaţi cu gândul că premierul Ciucă a spus ‘Gata, noi am primit banii şi trebuie să închidem’. Este soarta României pe mulţi ani de acum înainte. N-o să mai avem energie produsă în România şi o să cumpărăm de la vecini, o să cumpărăm din Ungaria – nu întâmplător sunt unii susţinători atât de fervenţi ai închiderii minelor pe cărbune aici, în Parlamentul României”.

Deputatul USR Radu Miruţă a acuzat și el că „cei de la PNL, alături de ministrul Virgil Popescu, şi-au asumat să pună pe butuci sistemul energetic naţional românesc”.

Deputatul neafiliat Dumitru Coarnă, care a fost dat afară din PSD pentru că a votat, în februarie, moțiunea simplă prin care USR cerea demiterea ministrului Energiei, Virgil Popescu, a criticat şi el proiectul de lege, cerând respingerea lui la vot:

„România astăzi produce 6.031 MWh şi consumă 6.767, ceea ce înseamnă că suntem pe un deficit, într-o perioadă de criză. Avem import din Ungaria, Bulgaria. (…) Iar noi astăzi votăm închiderea capacităţilor de energie care are un dublu efect – odată lipsa de energie şi aspectul social pe care PSD, din păcate, îl susţine. Noi astăzi votăm împotriva interesului poporului român. Nicio ţară din Europa nu procedează aşa cum procedează România”.

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a dat vina pe USR și PNRR, fără a explica însă de ce liberalii au votat pentru închiderea minelor: „Aţi uitat de porcăriile care au fost înscrise acolo? Aşa ceva este greu de înghiţit şi greu de crezut, că aţi reuşit să depăşiţi o culme a tupeului pe care am crezut că nu o puteţi atinge”.

Alfred Simonis, de la PSD, i-a ținut isonul colegului de coaliție din PNL, fără a explica votul „pentru” al social-democraților: „Trebuie spus faptul că USR a băgat în PNRR închiderea tuturor acestor mine în 2024 şi 2025. Astăzi nu putem trage o tranşă de 2,8 miliarde de euro dacă nu votăm această lege”.

Deputatul PSD Hunedoara, Natalia Intotero, s-a scuzat în fața alegătorilor, spunând că simte „revoltă, umilire” faţă de ministrul Virgil Popescu:

„Din păcate, nu este un moment bun pentru judeţul pe care îl reprezint în Parlamentul României şi putem să consideraţi că vorbesc în nume propriu. Sunt cinci secretari de stat la Ministerul Energiei, nu este prezent niciunul în sală sau domnul ministru. Acesta este respectul acestui minister pentru cetăţenii României, acesta este respectul acestui ministru pentru judeţul Hunedoara, care nu a venit niciodată să stea la discuţii cu oamenii din judeţ. Regret faptul că nu s-a putut discuta cu domnia sa. (…) Revoltă, umilire, cam acestea sunt sentimentele pe care eu le simt astăzi, din păcate. pentru acest ministru.