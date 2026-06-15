Conducerea PNL a reconfirmat rezoluția „fără guvern cu PSD” și îl susține pe Bolojan: 39 de voturi „pentru”, 10 împotrivă, 5 abțineri. Veștea, pe făraș

Biroul Politic Național (BPN) al PNL a reconfirmat, luni seară, rezoluția votată de mai multe ori anterior de a nu face parte dintr-un guvern alături de PSD. S-au înregistrat 39 de voturi „pentru”, 10 împotrivă, 5 abțineri. Printre cei care s-au abținut se numără Cătălin Predoiu.

Trebuie precizat că, față de ultima rezoluție, care a fost votată în unanimitate, între timp 15 membri ai BPN s-au răzgândit. Vom vedea însă, miercuri la vot în Parlament, dacă premierul desemnat Adrian Veștea va obține cele 31 de voturi de la PNL pe care mizează – aducă aproape jumătate din totalul deputaților și senatorilor liberali.

Vasile Blaga a propus, în discursul său, excluderea din partid a celor care nu se supun rezoluției. „Oricine nu se supune deciziilor partidului, într-un fel sau altul, trădează”, a spus el.

Adrian Veștea, care a acceptat nominalizarea de către președintele Nicușor Dan a funcției de prim-ministru fără a anunța măcar PNL, nu a-i cere acceptul, a încercat să își pună cenușă în cap, cerându-i scuze președintelui partidului, Ilie Bolojan pentru faptul că nu i-a dat măcar un telefon.

Bolojan i-a replicat lui Veștea că a avut o „atitudine cel puțin necolegială”.

Rând pe rând, cei 54 de membri ai BPN iau cuvântul, iar cei mai mulți își exprimă revolta față de Veștea.

La ședință au fost invitați să participe deputații și senatorii PNL, primarii de municipiu reședință de județ și președinții de Consilii județene, care nu sunt membri ai BPN.