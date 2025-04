Confruntare electorală la Digi24: Crin – pe miștocăreală, Nicușor – încolțit, Lasconi – profesoara exigentă

Dezbaterea electorală organizată luni seara de Digi24, în ultima săptămână de campanie, cu 5 candidați, s-a desfășurat până la urmă numai cu 3 – Elena Lasconi, Crin Antonescu și Nicușor Dan -, pentru că Victor Ponta a anunțat pe Facebook co nuvine, iar George Simiona plecat înainte de dezbatere.

Pe scurt, candidatul puterii (PSD-PNL-UDMR-Minorități) Crin Antonescu, a făcut miștocăreală, atacându-l sistematic pe Nicușor Dan (independent), care părea încolțit și stresat inclusiv de întrebările moderatorilor.

Lasconi nu l-a slăbit nici ea pe Nicușor, care a lăsat-o fără susținerea trădătorilor din USR, și s-a erijat în profesoara exigentă inclusiv la adresa lui Crin, sigur pe el că ar avea umor – deși se afla într-o dezbatere pe subiecte cât se poate de serioase -, susținut de pe margine de Olguța Vasilescu, care pufnea în râs la fiecare răspuns dat de el.

Iată dezbaterea

Despre anularea alegerilor și neparticiparea la dezbatere a lui Ponta și Simion:

Crin Antonescu: „A fost un moment critic. E o decizie a instanței. E un moment traumatic. Mergem mai departe, nu avem altă cale decât aceste alegeri. Tot ce pot să spun este că în mandatul de președinte așa ceva nu se va întâmpla. E o dezbatere așteptată și e normală. Dl. Simion de ce participă la această campanie dacă nu s-a înscris? Despre dispariția domnilor: Agatha Christie, zece negri mititei.”

Nicușor Dan: „Anularea alegerilor a dovedit slăbiciunea statului. Instituțiile trebuiau să prevină. Suntem la cinci luni de atunci și nu avem o explicație completă. A fost un candidat care a declarat cheltuieli de campanie zero și pentru care am văzut acum o lună că autoritățile au dovedit că a fost o plată de cel puțin un milion de euro. A avut o campanie sofisticată. Au fost și niște chestiuni tehnice, a existat o tehnologie care a manipulat. A fost viciat rezultatul alegerilor”.

Elena Lasconi: „A fost o decizie nedemocratică, ilegală. Domnul Antonescu a încălcat statul de drept în 2012, nu știu cum ne poate asigura că poate lucra pentru democrație. A fost o decizie nedemocratică prin care nu ni s-a dat dreptul de a ne apăra, fiind o decizie a CCR, nu a BEC.

Nu am văzut nicio dovadă, absolut nicio dovadă, s-au schimbat regulile jocului, ca să fie oameni ai sistemului.

Dl. Antonescu spunea că dacă va fi președinte așa ceva nu se va întâmpla. Nu cred, că în 2012 a încercat o lovitură de stat. A fost o decizie prin care nu ni s-a dat dreptul de a ne apăra. S-au schimbat lucrurile ca în acest moment să fie în cursă candidați ai sistemului”.

Drept la replică Antonescu: „Presupun că dna Lasconi nu pretinde că am făcut ceva ce ar fi afectat rezultatul alegerilor din 2024. Am făcut angajamentul respectiv pentru că în calitate de președinte sunt responsabil. Ce s-a întâmplat în 2012 putem discuta”.

Întrebare: Planul de pace al lui Donald Trump pentru Ucraina, privind cedarea teritoriilor ocupate de ruși. Planul european respinge concesiile teritoriale (…) România formulează un punct de vedere. Care este alegerea dumneavoastră?

Nicușor Dan: „E importantă ordinea internațională pe care Rusia a violat-o acum 10-11 ani când a preluat Crimeea și a început războiul cu Ucraina. E foarte important ca statele europene să nu premieze agresorul. Securitatea României depinde esențial de Moldova de cum se va sfârși războiul din Ucraina.

Doamne ferește să ai Rusia vecin. Faptul că România a avut poziție bună în Ucraina trebuie subliniat, trebuie să continuie să sprijine Ucraina, pentru ca pacea să fie cum și le doresc”.

Elena Lasconi: Rusia nu se oprește. În calitate de președinte un o să recunosc Crimeea ca parte a Rusiei. O să merg pe linia Kajei Kallas care a spus că așa ceva nu este permis. Dacă aș fi președintele Ucrainei nu aș ceda niciun centimetru.

Se pare că deja există o direcție foarte clară și de când la Washington s-a instalat administrația Trump predictibilitatea o găsim la Bruxelles. Trebuie să ținem aproape de Bruxelles dar să și lucrăm la parteneriatul cu SUA. Cum se va încheia pacea depinde de Ucraina.

Crin Antonescu: Interesul României: 1. Granița Rusiei cât mai departe de granița României; 2. Să existe o conservare și o păstrare a legislației și dreptului internațional; 3. Un moment în care se verifică opțiuni, iar opțiunea României în UE înseamnă convergență, coerență. Nu îmi permit să îi dau sfatul domnului Zelenski. Cred că demersurile noastre să meargă în direcțiile de care am vorbit.

Candidații își adresează întrebări

Elena Lasconi: Domnule Antonescu, revin la 2012, dumneavoastră, Ponta, Dragnea sunteți cei cărora ar trebui să le ”mulțumesc” pentrru că sunt astăzi în politică. Ați călcat statul de drept, ați oripilat liderii europeni. Cum garantați că veți lupta pentru România?

Crin Antonescu: Cum anume am încălcat valorile statului de drept? Reamintesc pentru cei mai tineri și pentru cei care înțeleg noțiunea de stat de drept: În anul 2012 s-a întâmplat următorul lucru. S-a produs o suspendare a președintelui Traian Băsescu, conform Constituției, a fost validată de CCR, s-a procedat la referendum, Traian Băsescu și-a reluat locul în fruntea statului român. Nu s-a produs absolut nicio încălcare a statului de drept.

Elena Lasconi: Mi-ar fi rușine să candidez în locul dvs.

Crin Antonescu: Care sunt încălcările statului de drept?

Elena Lasconi: Soția domnului Antonescu, îmi cer scuze doamnă, chiar vă apreciez, ați fi fost un candidat bun.

Crin Antonescu: Dar ce treabă are doamna?

Elena Lasconi: Îmi cer scuze că v-am spus asta.

Elena Lasconi către Nicușor Dan: Nu te scot la tablă, stai liniștit. Când te-ai milogit de PSD și PNL să fii candidatul unic erai anti-sistem?

Nicușor Dan: Stimată doamnă Lasconi, încep prin a vă aduce aminte că la 4 dimineața am trimis un mesaj către susținătorii mei și i-am rugat pe români să vă voteze pentru a evita o finală între domnul Ciolacu și Simion. Dincolo de toate umorile, sentimentele pe care fiecare dintre noi le trăiește trebuie să ne uităm la poporul român să vedem de ce a dat un uriaș vot de blam și care sunt opțiunile reale. Și mă adresez susținătorilor Elenei Lasconi acum: Opțiunile reale sunt: Crin Antonescu, Victor Ponta, George Simion sau Nicușor Dan și votați în consecință.

Elena Lasconi: Nicușor, tu ai trece de orice detector de minciuni.

Nicușor Dan: Îmi pare rău că o spun, că nu e locul cel mai potrivit pentru tipul ăsta de telenovele, însă în 8 decembrie știind că există o discuție în USR, într-un for statutar și punându-mi-se întrebarea dacă vreau să candidez am dat primul telefon Elenei Lasconi, ulterior am dat telefon liderilor coaliției vorbind despre pericolul extremist și crezând că un independent cu susținere.

Întrebare de la jurnalistul Florin Negruțiu: Îl veți mai păstra pe Marcel Ciolacu premier sau îi veți cere demisia după alegeri?

Crin Antonescu: Suntem într-o situație economică grea, complicată. Cu o inflație mare, deficit cel mai mare din Europa. Problema strict pe care o puneți dumneavoastră este următoarea: Cine vă spune că dacă devine președinte îl demite sau îl păstrează pe premierul în exercițiu ori nu știe Constituția. În ce mă privește, având forța pe care poporul mi-o dă, mă voi așeza la masă cu guvernul în funcție și vom discuta ce e de făcut în fața acestei crize.

Nicușor Dan: În prima zi la Primăria Capitalei avea trei sferturi din bugetul anual datoria pe care trebuia să o plătească pe loc. Asta a fost prima discuție. Primul lucru pe care îl voi face ca președinte va fi situația financiară a României.

Dacă românii mă vor vota înseamnă că ei nu mai au încredere într-un sistem politic cu Marcel Ciolacu. Și atunci e obligatorie o discuție cu Marcel Ciolacu și partidele pro-europene și îmi doresc ca domnul Ciolacu să facă gestul de onoare.

Elena Lasconi: Nu-mi plac politicienii care nu răspund la întrebări. Marcel Ciolacu nu va fi premier cu mine președinte. A dus țara asta în gard. E o telenovelă electorală.

Întrebare de la jurnalista Cristina Cileacu: Dacă ajungeți președinte o să aveți o mare problemă să alcătuiți un guvern. Cu ce echipă ați lucra și pe cine ați numi ambasador în SUA?

Elena Lasconi: Partidul nu m-a abandonat pentru că nu este format din 16 puciști, e din 20.000 de oameni și e o jignire la adresa membrilor de partid. Îmi doresc o reformă a diplomației și mi-aș dori să recrutăm diplomați de valoare. Pot să negociez și să vorbesc cu oricine pentru că am acest talent de comunicare o fac din suflet pentru că-mi iubesc țara. Nu am un nume în vedere și vreau să fac exact cum voi face și audierile pentru CCR și servicii, să nu fi avut nicio legătură cu partidele, carnet de partid.

Întrebarea jurnalistului Sabin Orcan pentru Nicușor Dan: Știu că mă urăsc mulți dintre susținătorii dumneavoastră. Dacă ajungeți la Cotroceni veți ști toate secretele României. Referitor la relația cu Matei Păun: Mai vorbiți vreodată cu el în următorii 5 ani?

Nicușor Dan: Apreciez tenacitatea, repetiția pe subiectul acesta. Așa cum am spus, domnul Matei Păun nu este șeful meu de campanie, nu este finanțatorul campaniei, nu va avea o poziție la Cotroceni, nu are la primărie, a avut 3 opinii acum 10 ani, nu sunt opiniile mele. Evident că îi răspund la telefon unui om cu care am colaborat.

Întrebare Andreea Dumitrescu, către Crin Antonescu: Dacă ați fi fost președinte în ultimii ani, Liviu Dragnea ar fi avut dosar?

Crin Antonescu: Dacă aș fi fost președinte nu am fi fost în situația asta și dacă Dragnea ar fi avut dosar nu aș putea să vă spun pentru că nu i le fac eu. Dosarele tuturor cetățenilor trebuie făcute de organisme conform Constituției.

Ați spus că a avut dosare politice.

Antonescu: Eu am spus ce-am spus și țin minte ce-am spus, cred că trebuie să cităm exact, că tot nu e domnul plagiator aici. Eu nu am spus că nu ar trebui să i se facă dosare, că era vinovat sau nevinovat Dragnea, eu am spus doar în legătură cu primul proces în care a fost condamnat că sunt dosare suspecte de conținut politic. Pentru că la primul dosar a fost condamnat pentru lucruri pe care în campania electorală le fac 90% din oameni în campanie, iar în al doilea pentru angajarea a două persoane, nu pentru jefuirea cuiva.

Antonescu i se adresează Elenei Lasconi: Ca să nu mai ieșiți în stradă fără să știți de ce.

Elena Lasconi: E foarte ciudat că după ce s-au călcat pe picioare în horă, au făcut USL, au atât de mulți penali în jurul lor, jignesc oamenii care au ieșit în stradă, dumneavoastră nu i-ați fi făcut niciun dosar.

Crin Antonescu: Constat că doamna Lasconi iese foarte des în stradă. Dacă suntem la emisiunea «Iartă-mă», mă retrag. Ce a fost cu USL-ul, vă explic. Nu sunt înconjurat de niciun penal.

Elena Lasconi: Da, sunt printre oameni!

Întrebare de la moderatorul Cosmin Prelipceanu: Aveți un guvern ostil și sunteți izolat la Cotroceni. Cu ce majoritate și premier lucrați?

Elena Lasconi: Cu Ilie Bolojan, apoi am fost plagiată, toată lumea vrea cu Ilie Bolojan. Pentru că e profesionist. S-ar putea ca după alegerile prezidențiale să aflăm că e și mai rău. În discuțiile din decembrie la pseudo-întâlnirile pentru guvernul pro-european nu am vrut să intrăm pentru că nu eram bineveniți, nu ne arătau bugetul. Eu n-am să mint, n-am mințit și n-o să mint niciodată românii. Cred că există dialog și la PNL, PSD, UDMR. Nu am de gând să fac mai multe scenarii.

Crin Antonescu: Constat un fenomen aproape de hărțuire, a domnului Bolojan. Sunt candidați care îl aleargă pe domnul Bolojan, problema e că domnul Bolojan mă preferă pe mine. Problema e că președintele interimar al României explică de ce o asemenea soluție nu doar că nu e serioasă, ci explică pur și simplu de ce nu a candidat. Să credem că un om ca Ilie Bolojan nu a vrut să candideze sau să fie premier dar se va lăsa sedus de doamna Lasconi sau forțat de domnul Nicușor Dan e fantasmagoric. România va avea cu mine stabilitate cu acest premier sau cu altul.

Nicușor Dan: Stabilitate, stabilitate dar cu deficit 9% și cu inflație, asta nu e stabilitate. Ca să răspund la întrebare: Eu sunt o persoană care poate să lucreze cu oricine și am dovedit-o la Primăria Capitalei: 8 partide în consiliul general. Chestiunea cu premierul și domnul Bolojan și PNL: De ani de zile PNL este ca în povestea cu broasca pe care dacă o arunci în apă fierbinte sare înapoi, dar dacă dai focul și mai mic, și mai mic fierbe… Soluția pentru PNL este să se apropie de USR pentru a echilibra relația care este toxică (cu PSD, n.red)

Crin Antonescu, întrebare petru Nicușor Dan: Ce spuneți despre faptul că blocați modernizarea a 7 spitale? Cât aveți de gând să blocați demersurile?

Nicușor Dan: Antonescu continuă să spună că negrul e alb și albul e negru. Pentru fiecare din spitale, să-mi spuneți pentru ce mă acuzați. Am avut alegeri locale, bucureștenii m-au votat. Îi invit să vorbească cu oameni din provincie, să le spună realitatea din București.

C Antonescu: Oamenii din țară să știe că dacă vin la București vor face mult până în centru.

N Dan: Acest trafic e făcut de o dezvoltare haotică, de blocuri aruncate fără dumuri, fără școli, fără grădinițe. Acest lucru e făcut de colegii domnului Antonescu.

C Antonescu: Ați mai avut un mandat. De ce nu vă țineți de treabă la București?

N Dan: Sunt convins că nu cunoașteți întrebările de la referendum. C Antonescu: Nu v-am luat în serios.

C Antonescu pentru E Lasconi: De ce Nicușor Dan a avut preocupare principală decât să înlăture alți candidați? E Lasconi: Nicușor, viclean copil de casă. A vrut să mă scoată din joc pentru că încurcam sistemul.

N Dan: Văd că e consens.

E Lasconi: Un pic de decență, totuși!

N Dan: E vorba despre destinul acestei țări. Domnule Antonescu, ați pierdutt deja, aveți partide cu 50% în Parlament, vă bateți pentru 20%. Sunt acuze în spațiul public care trebuie dovedite. Tot ce am făcut a fost transparent. Ce s-a întâmplat la USR nu este problema mea.

C Antonescu: Când o doamnă e atacată tâlhărește simți nevoia să intervii.

Atacuri între Nicușor Dan și Crin Antonescu

Nicușor Dan îl acuză pe Crin Antonescu că a transferat 34 de hectare din domeniul public al statului unor dezvoltatori imobiliari.

N Dan: Nu mă așteptam să preluați retorica rechinilor imobiliari.

C Antonescu: Veți fi sancționat, veți plăti din banii bucureștenilor. Am făcut un lucru acoperit legal. Nu am fost informat că vreun procuror îmi cercetează activitatea, niciodată nu am fost acuzat.

N Dan: Nu cred că la acest nivel cineva poate să afirme că albul e negru și negrul e alb. Am spus că ați semnat acte ilegale, am aici două hotărâri judecătorești.

C Antonescu: Arătați-mi contractele. N Dan: Au fost semnate de subordonați ai dvs. C Antonescu: Ați fost manipulat.

Nicușor Dan: Ce a rămas din această discuție: Domnul Antonescu a scos 34 de hectare din domeniul public, instanțele au spus că au încălcat legea, subordonații domniei sale au înstrăinat către dezvoltatorii imobiliari niște bunuri care ne aparțineau nouă. Un subordonat a luat 6 ani de închisoare.

Crin Antonescu: Deci nu eu am dat, ci subordonații mei. Am ajuns la subordonați. Nume și dată. O să ne oprim, că e jenant. Ori domnul Nicușor Dan nu înțelege ce face și ce spune, ori este manipulator.

Crin Antonescu, întrebare pentru Lasconi: De ce credeți că domnul Dan a avut drept preocupare principală să înlăture alți candidați?

Elena Lasconi: Vreau să mă uit în ochii lui. Nicușor, viclean copil de casă. Sunt absolut convinsă că a vrut să mă scoată din joc pentru că încurcam foarte mult sistemul anul trecut. El știe că dacă intră în turul doi pierde cu oricine. Renunț la drepturile mele la replică, să spună el mai multe.

Nicușor Dan: Văd că este consens. Nu e vorba aici de doamna Lasconi și emoțiile sale. E vorba despre destinul acestui popor. Domnul Antonescu, în opinia mea ați pierdut deja. S-ar putea să intrați în turul doi, dar ați pierdut deja. Pentru că sunt acuzele astea în spațiul public: În orice democrație trebuie dovedite. Ce am făcut eu a fost absolut transparent. Am spus în decembrie că mi-aș dori susținerea partidelor pro-occidentale. Nu am provocat nimic.

Crin Antonescu: Când o doamnă este atacată tâlhărește simți nevoia să îi iei apărarea.

Nicușor Dan: Poate este și vreo dovadă?

Elena Lasconi: Hai nu mă înnebuni.

Întrebare Claudiu Pândaru pentru Crin Antonescu: Sunt foarte curios dacă veți pierde alegerile prezidențiale vă veți retrage din nou 10 ani? / Către Lasconi: Dacă pierdeți vă întoarceți la primărie? Că la partid nu vă mai dorește / Către Nicușor Dan: Dacă pierdeți vă întoarceți tot singur la primărie? Și la Cotroceni, tot singur?

Crin Antonescu: Am intrat în politică în 1990 și am ieșit în 2014, toate funcțiile au fost în urma unui vot al cetățenilor, am avut reușită, câștiguri, pierderi, nu mi-am trădat valorile, principiile și prietenii. În 2014 pentru că a eșuat cel mai mare proiect, prin trădarea unui partener, mi-am asumat și n-am rămas într-o sinecură ca să atârn pe-acolo. Mi-am văzut de viața privată. 10 ani? Da, o cifră frumoasă, mi-am ajutat soția, copilul, sunt mândru de asta. Am venit chemat, am făcut un proces de conștiință politică. Voi lua o decizie în deplină libertate pentru că nu am niciun fel de obligație. Dar președinte sau cetățean undeva unde mă privește pe mine, voi fi un președinte care își iubește țara și care în măsura în care poate vorbi de soluții o va face.

Elena Lasconi: Eu o să ajung în turul doi și o să ajung președintele României. Da, plec din USR, dar mi-aș dori cineva să reformeze acest partid, pentru că dacă nu cad niște capete USR se duce în cap. USR trebuie să fie reformat. Dacă vreți să dau și varianta negativă la care eu nu mă gândesc niciodată, da, mă întorc la primărie pentru că vreau să lucrez pentru oameni. Eu rămân președintele USR pentru că am fost aleasă cu 70% prin vot universal.

Nicușor Dan: Nu mă regăsesc în ce-ați spus, eu n-am fost niciodată singur. În 2012 mulți oameni au fost alături de mine, în 2016, în 2020 de asemenea, în 2024 au fost oameni care au donat pentru candidatura mea independentă, acum sunt 10.000 de oameni care au donat pentru mine. După, voi face același lucru la Palatul Cotroceni în ipoteza în care oamenii mă votează și voi face asta cu intenție reformistă.

Întrebare Elena Crângașu pentru Nicușor Dan: Ați început să fiți mai vizbil în al doilea mandat, să intrați în joc. Ați învățat să treceți de la activist la politician?

Nicușor Dan: Am considerat că clasa politică nu poate să genereze mai mult decât Antonescu, Ponta, Simion. Consider că de la Palatul Cotroceni o să pot să ajut bucureștenii mai mult decât de la Primăria Capitalei. Consider că este un moment de responsabilitate, România nu poate fi lăsată pe mâna lui Simion, Ponta, Antonescu. Trăiesc în București, bucureștenii vor găsi în Nicușor Dan un partener.

Elena Lasconi, către Nicușor Dan: Ați spus că nu există alți politicieni în afară de Ponta, Antonescu și Simion. De ce nu mi-ați pronunțat numele deși am intrat în turul 2?

Nicușor Dan: Realitatea este că ați intrat în turul doi pentru că domnul Orban s-a retras și domnul Ciolacu a dat câteva sute de mii de voturi domnului Simion. Concluzia este că trebuie să revenim cu picioarele pe pământ: în niciuna din variante nu intrați în turul doi.

Elena Lasconi: Și dumneavoastră nu câștigați în turul doi.

Întrebare moderator: România riscă să intre în recesiune. Guvernul vă cere părerea: Taxe mai mari pentru toți sau reduceri masive în sistemul bugetar.

Crin Antonescu: Eu nu cred că se reduce la această dilemă dar cred că trebuie evitată creșterea taxelor, deci cred că trebuie reduceri masive în sistemul bugetar. Noi vorbim și se vorbește de ani de zile despre salariile mari ale demnitarilor. Unele salarii ale miniștrilor sunt de multe ori mai mici decât ale unor oameni din consilii de administrații ale unor companii care n-au nicio profitabilitate. Primul proiect, al eficientizării, nu reduceri de taxe. Și reduceri de salarii, și concedieri, dar nu concedieri de jos ci de personal birocratic, la nivel superior, supraplătit și supranumeric. Vorbim despre prea multe instituții care se calcă pe picioare. Propun un pact al eficienței și un raport anual al eficienței instituțiilor de stat.

Nicușor Dan: Deficit înseamnă inflație, înseamnă facturi mai mari. Mi se pare absurd să speri că cei care au dus România în gard o vor scoate. Am reușit asta la Primăria Capitalei, am luat o primărie în faliment și acum are 4 trepte peste ratingul României. Sunt 4 lucruri care să echilibreze deficitul: Combaterea marii evaziuni fiscale, absorbția fondurilor europene care este jalnică, reducerea drastică a cheltuielilor statului și reducerea cheltuielilor în companii unde sunt relații de partid.

Elena Lasconi: Da, e simplu și sună populist să nu creștem taxe și să eficientizăm statul dar asta durează. Sunt miliarde care nu au fost recuperate de la datornici. Eu pot să sper că nu cresc taxele dar ce magie ar trebui să facă premierul ca să nu crească taxele măcar un an până vezi ce faci. Există soluții dar cheltuilele cele mai mari nu sunt de personal, gaura cea mai mare este în economia de stat, noi de-aia am pierdut 1 miliard de euro anul trecut, pentru că nu am avut oameni competenți, am avut tot felul de oameni de partid.

Nicușor Dan, întrebare pentru Elena Lasconi: În interiorul sistemului de Justiție există Inspecția Judiciară. Care sunt problemele acestei instituții și care sunt soluțiile?

Elena Lasconi: Nu funcționează și ar trebui să funcționeze. Sper să vedem că își face treaba în cazul acelui judecător care a spus că decizia CCR poate fi răsturnată în orice instantă din România, a fost o schemă.

Nicușor Dan, întrebare pentru Crin Antonescu: În 2012 coaliția USL a scos o lege prin care evita ca demnitarii să fie anchetați pentru abuz în serviciu, nefiind considerați funcționari publici. Care a fost motivația legii și de ce a fost declarată neconstituțională?

Crin Antonescu: Demnitarii nu sunt funcționari publici, nu au fost distinși ca să zic așa de funcționarii publici ca să nu mai facă obiectul acuzării de abuz în serviciu. După 2013 foarte mulți demnitari au fost inculpați, acuzați, alții ținuți 6-7 ani și la urmă ”fapta nu există”. De ce a fost respins de CCR trebuie să întrebați CCR, nu pe mine.

Roxana Lăzărescu, întrebare pentru Crin Antonescu: Ce persoane, exemplu cu nume, aveți în vedere să numiți pentru: șefia serviciilor secrete, emisar special pe lângă administrația Trump și dacă va exista emisar pentru Ucraina.

Crin Antonescu: Nu vă pot spune acum nume, o dată pentru că nu asta este soluția la temă, nu depinde doar de șeful instituției, depinde de controlul parlamentar, controlul civil, care a fost anemic, ca să fiu eufemistic. Dar nu vă pot spune un nume pentru că președintele nu face aceste numiri. E urgentă numirea unui director civil în fruntea SRI. Celelalte servicii vor face obiectul unei analize și voi face aceste numiri. Sper ca relația noastră cu administrația Trump să reintre în funcțiune la nivel prin ambasada, nu ne trebuie emisari speciali. Odată devenind președinte, odată cu acest ambasador sau poate cu altul pentru că e un nou mandat să revină la normal. În Ucraina guvernul a numit pe cineva pentru reconstrucția Ucraina, dar un emisar special deocamdată nu am în minte.

Andreea Georgescu, întrebare pentru toți candidații: Nu știu cum ați perceput momentul 24 februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina. Șeful Armatei a vorbit despre posibilitatea ca Rusia să testeze în următorii ani operativitatea Articolul 5 al NATO și să atace și nu a exclus România. Ce ați face într-o astfel de ipoteză și dacă dumneavoastră considerați că e nevoie de o pregătire a populației?

Crin Antonescu: Aș nota că la scurtă vreme, în paralel cu emoția, solidaritatea, a început o campanie pe rețele care a mers clar în favoarea Rusiei, anti-Zelenski, care s-a desfășurat bine mersi. Și noi am ajuns în toamna trecută la o aberație electorală pe baza acestei propagande care s-a făcut zi de zi. Nu avem motive de panică, dar nici motive de liniște. Trebuie să fim pregătiți pentru apărare. Aș convoca CSAT, Guvern, aș ieși public, aș informa opinia publică și aș lua toate măsurile pe care le ia un stat membru NATO.

Nicușor Dan: Trebuie să preîntâmpinăm acest moment. Și o putem face consolidând relația cu NATO, contribuind la parteneriatul UE. Să aducem unități de producție în România, trebuie de asemenea să ne preocupe războiul hibrid, care exact asta înseamnă: niște site-uri care propagă propagandă și instituțiile nu le văd la timp. Dacă instituțiile statului român nu au reușit să facă asta, înseamnă că e nevoie de o schimbare.

Elena Lasconi: Prioritatea mea, consolidarea Romarm etc. Ca noi să ne apărăm pacea trebuie să fim pregătiți. Îmi place exemplul Poloniei, e un exemplu pentru ceea ce a făcut în ultimii ani. Trebuie să ajungem la militari profesioniști. Ar trebui să ne uităm cu respect la ceea ce face Polonia. În ceea ce privește fake-news, am ajuns și din cauza lipsei de comunicare din pandemie, de-atunci am început să văd din ce în ce mai multă furie, se vorbește despre vacciniști și antivacciniști, de saci. Războiul hibrid este o problemă, trebuie să punem instituțiile la treabă și președintele poate să facă asta.

Andreea Orheian, întrebare pentru Elena Lasconi: Ați vorbit despre candidați ai sistemului. Sunteți de acord că dezbaterea nu e ușoară și nu oricine ar face față. Care sunt candidații sistemului? Și ce înseamnă sistem?

Elena Lasconi: Când zic candidații sistemului, se află aici (arată cu mâinile stânga, dreapta, n.red.) Sistemul a apelat la nucleara CCR (anul trecut, n.red.). E trist că sistemul, ei, doresc să își guverneze stupul lor și să aibă liniște la Cotroceni și au nevoie la Cotroceni de un trântor, de cineva care să nu facă nimic, să nu-i încurce, nu cineva care să se lupte pentru toți românii din țara asta. Pentru oamenii de bună credință din țara asta.

Nume din spatele sistemului?

Crin Antonescu: Da, o să vă spun și asta, dar nu acum. Dacă prin sistem înțelegem sistemul constituțional de partide, instituții, campanii electorale, suntem toți în interiorul statului și acolo vreau să rămân, într-un stat democratic. Dacă prin sistem înțelegem deep-state, din punctul meu de vedere n-am elemente decât despre un singur candidat, care nu e aici și care e Victor Ponta. Dacă doamna Lasconi a avut în vedere o altă accepțiune pentru mine ca cea pentru domnul Ponta, îi spun că se înșală.

Nicușor Dan: Marcel Ciolacu este sistemul, AEP, ASF, ANCOM și alte instituții unde ajung nurori, soți, soții, top modele este sistemul. Instituțiile care tolerează, CNA care nu oprește campaniile de dezinformare sunt sistemul.

Elena Lasconi, către Crin Antonescu: Am votat toată viața mea PNL până a apărut USR. M-aș bucura dacă ați admite că ați făcut și greșeli în politică. Atât.

Crin Antonescu: Nu sunt stupid! Dacă nu greșeam, câștigam tot timpul. Dumneavoastră care v-ați concentrat pe 2012 nu-mi puteți spune că sistemul nu a fost în favoarea lui Traian Băsescu atunci.

Carla Tănasie, întrebare pentru Nicușor Dan: România are o rană deschisă, sistemul de sănătate. Candidați la funcția de președinte. Ce prerogative legislative și constituționale să rezolvați aceste probleme și să nu rămână o campanie goală?

Nicușor Dan: Din nou și din nou, în campaniile electorale candidații promit și trebuie să vezi ce au făcut. Din păcate, în țară nu sunt investițiile pe care noi le-am făcut în spitale la București. Ceea ce lipsește în România în acest moment este viziune și direcții strategice pe mai multe domenii și asta e ce poate face președintele. Continuând ca în momentul de față nu vom putea găsi o soluție.

Nicușor Dan, întrebat despre faptul că nu a dat autorizație pentru lucrările de la spitalul CC Iliescu: Din păcate era trecută prin multe, multe alte măgării din PUZ Sector 2, instanțele s-au pronunțat că era flagrant ilegal. Nimic nu a împiedicat institutul să facă un PUZ separat pe care nu l-au făcut.

Nicușor Dan, despre situația de la Grigore Alexandrescu: La spitalul Grigore Alexandrescu au venit în urmă cu patru ani la mine și mi-au spus vă rog dați-ne autorizația de construire că pierdem finanțarea. Și le-am zis că au o căsuță cu valoare arhitecturală. După 4 ani acea căsuță s-a demolat, deși au promis că nu și construcția după 4 ani nu e gata.

Cristi Citre, întrebare pentru Elena Lasconi: Ați insistat că dacă veți ajunge președinte îl veți schimba pe Marcel Ciolacu din funcția de premier. Cum veți face asta? Președintele nu poate să dea jos un premier fără majoritate parlamentară.

Elena Lasconi: Eu nu m-am sucit. Era absurd să te apuci să schimbi înainte de alegerile prezidențiale pentru că ar fi însemnat o instabilitate parlamentară. Când a plecat Klaus Iohannis știa, dar nu era o instabilitate. Eu întotdeauna am fost pe linia asta, că mi-aș dori ca domnul Ilie Bolojan… eu îmi doresc un profesionist. Eu n-o să mă duc să mă cert toată ziua, așa cum s-a întâmplat 35 de ani, eu vreau să negociez. Dacă nu, moțiune de cenzură.

Anca Suciu, întrebare pentru Crin Antonescu: Care dintre scenariile următoare sunt reale dacă ajungeți președinte: 1. PNL condus de Bolojan și dacă e susținut premier sau 2. Lia Olguța Vasilescu premier după o perioadă de sacrificiu în care Ciolacu va fi premier. Și în situația în care Olguța Vasilescu va fi premier, la PNL va ajunge Hellvig?

Crin Antonescu: Nu vă pot confirma, ba chiar vă pot infirma. Eu sunt un admirator al Olguței Vasilescu, nu exclud varianta să fie prim-ministru, la fel și Ilie Bolojan, și cred că ar fi un prim-ministru bun. Nu am avut o asemenea discuție. Profit de ocazie să spun câteva cuvinte despre această teorie, această fantomă, iluzie a schimbării: Da, în România trebuie schimbare, alegerile trebuie să marcheze schimbare, numai că stabilitatea este o condiție a schimbării. Dacă eu voi fi președintele României, va fi stabilitate. Nu voi face schimbări cu intrigi, DNA etc. Eu vorbesc despre schimbare și voi face schimbări, dar le voi face în termeni realiști. Nici unul dintre scenarii nu este apropiat de realitate, nu cu știința mea. Sunt străin de aceste scenarii, dar sunt frumoase, admit.

Suciu: Și viitorul președinte al PNL?

Antonescu: V-am spus că după știința mea niciunul dintre scenariile expuse nu e valabil. N-am auzit de Eduard Hellvig ca președinte PNL.

Drept la replică Lasconi: Să îi cereți scuze doamnei Suciu. Chestia asta că „sunteți tânără”, stitlul ăsta de a face miștouri… Nu e ok. Suntem prea obișnuiți în țara asta să trimitem femeile la cratiță. Mă simt lezată, nu sunt o feministă, dar nu-mi place genul ăsta…

Antonescu: Sunt rațional cu puseul dvs. de emoție. Sunt un admirator declarat și particip la emisiunile doamnei Suciu. Nu i-am spus că este „prea tânără”, am spus că este „mai tânără”. Dacă doamna Suciu consideră, eu îi cer scuze.

Drept la replică Dan: Nu e intenția mea să creez instabilitate. Am spus că este nevoie de oameni noi, e nevoie de o discuție cu cele patru forțe pro-occidentale din Parlament. Una este un președinte care are votul popular în afara coaliției și alta este un președinte care obține 20% cu o coaliție de 50%.

Antonescu: Avem o problemă gravă. Deci în opinia dvs. voturile cetățenilor români nu sunt egale. Vă aduceți aminte când v-ați pus rucsăcelul la BEC și ați făcut apel la PSD, PNL și UDMR să vă susțină?

Dan: Da, pentru că au spus atunci că au înțeles mesajul românilor.

Antonescu: Mesajul românilor a fost: puneți-l pe Dan președinte, că ne omoară la primărie încă patru ani, am înțeles (în sală se râde). Vă respect și îmi scot pălăria în fața doctorului în matematică Nicușor Dan, deci nu vă mai expuneți la momente jenante în politică.

Dan: Am spus un lucru simplu: nu veți avea legitimitatea în fața coaliției care trage să vă ducă mai sus de 20% să le impuneți schimbări. Alegerile sunt legitime când vor fi câștigate de oricine.

Lasconi: Dacă e să mă deranjeze ceva sau să accept greu sau deloc… Este minciuna și lipsa de respect față de oameni. Văd că continuăm față de o lipsă de respect crasă față de oamenii care ne privesc, deși sunt 40% care sunt indeciși. Nu îi mai subestimați pe români. Oamenii iau decizia emoțional de multe ori. Noi ne contrăm, ei încearcă să vadă cu ce soluții venim. Ce instabilitate să creez? Nu am creat instabilitate niciodată. Cum aduceți dvs. la guvernare USR?

Andreea Bratu, întrebare pentru Dan: Din moment ce donațiile erau 560.000 de euro, de unde ați luat alți 100.000 de euro pentru panotaj?

Dan: De zilele următoare. Sunt singurul candidat care a strâns bani de la oameni. Am declarat de mai multe ori care sunt sumele pe care le-am primit. Ceea ce spuneți dvs., la momentul în care am fost întrebat o parte din bani nu veniseră, la două zile sau trei mai târziu banii aceea veniseră.

Bratu: De unde i-ați luat pe cei 160.000 de euro? Aveați cheltuieli declarate cu 160.000 mai puțin.

Dan: Nu încasasem toți banii la acest moment. După cum știți, în România există un termen în care poți plăti o factură. Se emite o factură.

Bratu: De unde îi luați? Nu ați răspuns la întrebare.

Dan: Nu, haideți că am lămurit. Mulțumesc.

Ion M Ioniță, întrebare pentru toți candidații: președintele este comandatul forțelor armate. Dacă primiți apel în care sunteți anunțat că dacă nu cedați teritoriu România va fi atacată. Ce decizie luați?

Lasconi: Este adevărat, aș vorbi prima dată cu prim-ministru și ministrul Apărării, l-aș suna imediat pe comandantul NATO, aș merge în CSAT. Dacă aveți un scenariu mai clar…

Ioniță: Nu avem alte detalii, acesta e scenariu, ce decizii luați.

Lasconi: Pot invoca articolul 5, există niște scenarii strategice în astfel de cazuri. Treaba mea ca președinte este să convoc CSAT, să convoc și Parlamentul.

Antonescu: Vorba lungă nu e bună la război. Evident că voi suna pe generalul Mândrescu, care va fi consilier pe apărare. Nu cedez nicio bucată de teritoriu. Din prima zi trebuie să facem ceva pentru a ne pregăti de astfel de situații și voi cere 3,5% din PIB tuturor partidelor parlamentare, printr-un acord.

Dan: România este în NATO și are o garanție de securitate, care curpinde și niște protocoale care se activează când un stat este atacat. Atunci, președintele trebuie să fie acolo, să convoace CSAT, să discute cu șeful Statului Major. E important să descurajăm un astfel de scenariu. Trebuie o reformă inclusiv în armată.

Dan Marinescu, întrebare pentru toți candidații: Sunteți de acord să îi nominalizați pe primii 3 donatori ai campaniei dvs?

Lasconi: Probabil e vorba de 50 de lei, am doar 30.000 de lei, atât vă pot spune. Nu știu nume.

Dan: Informații despre donatori sunt comunicate în timp real către statul român. Donatorii de la campaniile trecute sunt în declarațiile de avere. E și dreptul omului să nu fie atras în campania asta. Dar veți avea aceste informații după alegeri.

Antonescu: Dator sunt lui Dumnezeu, familiei mele, soției. Finanțatorii campaniei mele sunt PSD, PNL și UDMR.

Ligia Munteanu, întrebare pentru Dan: Ați spus că România cheltuile anual cu 7-8% mai mult decât PIB-ul său, cineva a încurcat PIB-ul cu bugetul. În alt clip ne spuneți că are Primăria are 0 datorii, pentru că ați renegociat, dar asta înseamnă doar datorii eșalonate. Cum vă mențineți datoria de onestitate?

Dan: Exact asta este, raportul dintre venituri și cheltuieli și îl calculezi și este PIB. Toată lumea înțelege că deficitul se raportează la PIB. A fost 7, a fost 8, a fost 9. Dacă raportăm la venituri el se înmulțește.

Munteanu: În alt clip spuneți că ați eșalonat…

Dan: Nimeni nu are datorii 0, nici Paris, Koln, Milano. București are datorii curente 0, dar nu are zero datorii. Aparatul statului român nu e în stare în mome ntul acesta să provoace o viziune pentru economie, și atunci e rolul președintelui să aducă specialiști.

Drept la replică Antonescu: Eu înțeleg că unii candidați au dificultăți în a explica ce prostii mai zic. Dar dacă la final ziceți că nu am putut discuta despre problemele României, să mă excludeți.

Mesaje adresate direct electoratului.

Antonescu: Îmi pare rău că am discutat ce am putut. Cred că niște lucruri au rezultat. Înțeleg că ne întâlnim și mâine. Haideți totuși să fim oameni serioși, trebuie un anumit discurs. Sunt absolut bucuros să particip la o dezbatere, mi-a plăcut și asta, de ce să vă mint. Mesajul pentru electorat: suntem în fața unei crize economice, a unei crize de securitate, a unei crize de solidaritate, dar văd oportunități din asta.

Dan: Îndemn românii să creadă în continuare în România, pentru că România are oameni, expertiză, firme private. Îi îndemn să se uite la ce a făcut fiecare candidat ce a făcut în viața personală, profesională, se se uite cum l-au evaluat bucureștenii pe primar, să vadă că formula actuală de guvernare a eșuat.

Lasconi: Eu cred că realitatea este formată din puterea gândurilor noastre. Doresc o Românie în care se cultivă pacea și în care oamenii trebuie să fie uniți. Eu pot face asta, sunt dintre voi, vă știu lacrimile, durerile, și cred că pot să reprezint cel mai bine românii și să îi tratez cu respect.

Ema Stoica, întrebare pentru Antonescu: Acceptați să răspundeți cu Da sau Nu la câteva întrebări?

Reducerea numărului de parlamentari

Da

Definirea căsătoriei ca fiind doar între bărbat și femeie

Da

Parteneriat civil

Da

Alegere primar două tururi

Nu

Legalizare canabis în scopuri medicinale

Nu

Impozitarea Bisericii

Nu