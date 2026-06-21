Congres Extraordinar al PNL. Bolojan, reconfirmat președinte. Veștea, Thuma, Rareș Bogdan și Alina Gorghiu, somați să demisioneze până luni la 12:00

Congresul Extraordinar al PNL, desfășurat duminică la Romexpo, l-a reconfirmat în funcța de președinte al partidului pe Ilie Bolojan, cu 1.769 de voturi exprimate de delegații liberali.

Au fost prezenți 1.886 de delegați, dintre care 1.842 și-au exprimat votul, iar 44 de voturi au fost anulate și 73 au fost declarate nule. Moțiunea lui Bolojan a fost intitulată „Modernizare cu rădăcini”.

Ilie Bolojan: „PSD, când a văzut că guvernul a ajuns la interesele lor, când a stabilit reguli cât se poate de clare, când le-am afectat rețelele clientelare, a doborât guvernul. (…) N-am fost perfecți, dar am fost corecți, nu i-am mințit, am spus adevărul, ne-a păsat de țară, am muncit din greu și am scos România din mlaștina în care o lăsase guvernarea Ciolacu. Ãsta este adevărul și mulți oameni au început să înțeleagă acest lucru. (…)

Am lucrat cu partidele din coaliţie şi împreună cu partenerii noştri USR şi UDMR am gândit o formulă cinstită, transparentă, pe faţă pentru a veni cu o soluţie pentru România. Le mulţumesc pentru că au venit şi aici, chiar dacă i-am anunţat aseară foarte târziu, să ne salute iar această propunere este una transparentă, este corectă şi cinstită.

Sunt câteva idei de bază pe care le putem susţine toate partidele şi n-are decât un partid, cum este PSD, să-şi asume guvernarea ca guvern minoritar sau, dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliaţii noştri, în aşa fel încât să trecem România prin această perioadă.

Dar asta înseamnă voturi pe faţă, voturi de responsabilitate şi angajamente explicite pentru România. N-avem cum să avem o soluţie trainică în care să ni se impună să acceptăm un partener mincinos sau un atac la rupere asupra PNL”.

Veșteas-a răzgândit cu candidatura

Adrian Veștea, contracandidatul declarativ al lui Ilie Bolojan, a renunțat la cursă, pentru a putea ataca în justiție congresul, pe care îl consideră ilegal.

Tertipul lui Veștea a fost că nu are timp să-și facă moțiunea, fiind ocupat cu strângerea de voturi de la parlamenarii AUR fără de care nu își poate trece prin Parlament guvernul format cu PSD, după ce a fost desemnat ca prim-ministru de către președintele Nicușor Dan.

De altfel, Veștea și cei 16 dizidenți au lipsit de la congres, după ce au dat în judecată partidul și au obținut suspendarea aplicării rezoluțiilor privind reconfirmarea deciziei ca PNL șă nu facă guvern cu PSD și de excludere din partid a celor care acceptă funcția de ministru sau susțin prin vot guvernul lui veștea.

Alături de Veștea au ales să nu participe la congres aproximativ 1.000 de delegați din țară.

Două rezoluții

Delegații prezenți la Congresul Extraordinar al PNL, reprezentând circa 80% din totalul delegaților PNL, au adoptat două rezoluții, în unanimitate, prin vot cu ridicare de mână, la propunerea președintelui PNL Ilie Bolojan.

Prima rezoluție: „Congresul reconfirmă deciziile luate de Biroul Politic Național extins în legătură cu situația politică din ultimele 60 de zile, Partidul Național Liberal își menține poziția consecventă de a nu mai face coaliție cu Partidul Social Democrat. Dacă Partidul Social Democrat va fi la putere, Partidul Național Liberal va fi în opoziție”.

Cea de-a doua rezoluție prevede: „Congresul Partidului Național Liberal constată că: Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma, Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de Partidul Național Liberal, participând la acțiuni și demersuri contrare interesului partidului”.

De asemenea, „Congresul reține responsabilitatea politică a lui Lucian Bode pentru situația financiară gravă în care se află Partidul Național Liberal la finalul mandatului său de secretar general”.

„În consecință, Congresul întrunit astăzi le solicită demisia din calitatea de membri ai Partidului Național Liberal. În situația în care persoanele menționate nu își vor prezenta demisia până mâine 22 iunie, ora 12:00, Congresul mandatează Biroul Permanent Național și Consiliul Național să dispună măsurile statutare necesare, respectiv declanșarea procedurilor de excludere, în conformitate cu prevederile statutului Partidului Național Liberal”, se mai arată în rezoluția adoptată.

Pîslaru și Oana Gheorghiu, abia intrați în PNL, au fost aleși vicepreședinți

Dragoș Pîslaru s-a reînscris în PNL, el amintind că a devenit membru în 1998, la vârsta de 22 de ani. Acum, a intrat direct pe fucția de vicepreședinte, la fel ca vicepremierul demis Oana Gheorghiu, care vine din zona ONG și s-a înscris în PNL acum câteva zile.

Sttutul PNL a fost modificat, astfel că există un singur prim-vicepreședinte, Dan Motreanu, și 8 vicepreședinți, în afară de Pîslaru și Gheorghiu, ceilalți fiind: Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga.

Ciprian Ciucu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte, în urma cercerării sale penale sub control judiciar, de către procurorii DNA.

Secretar general al partidului a fost ales Robert Sighiartău.