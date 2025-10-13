Congresul PSD, la 6 luni de la demisia lui Ciolacu. Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului; Corlățean s-a retras

Congresul PSD va avea loc pe 7 noiembrie, după șase luni de la demisia lui Marcel Ciolacu. Decizia a fost luată, luni, de Comitetul Politic Naţional al partidului, reunit la Vila Lac.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, este singurul candidat pentru șefia partidului, deoarece Titus Corlățean s-a retras – anunțul fiind făcut chiar luni dimineață.

Cu o zi înaintea congresului, Comitetul Politic Naţional va aproba modificări la Statutul partidului. Unele au fost discutate luni şi se aşteaptă propuneri și din partea organizaţiilor judeţene.

La congres vor fi aleși preşedintele PSD și echipa de conducer, formată din cinci prim-vicepreşedinţi, opt vicepreşedinţi regionali şi 12 pe diverse domenii de activitate.

Grindeanu a transmis pe Facebook, după ședința conducerii partidului, că a propus „o modificare esențială a statutului” formaţiunii politice.

„Am renunţat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nicio legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. Prin această modificare, PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, naţional şi echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea şi respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiţionale şi culturale ale poporului român. Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este şi a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor şi al responsabilităţii sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european şi angajat ferm în cooperarea euroatlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea naţională”, a scris Grindeanu pe pagina sa de Facebook.