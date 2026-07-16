Consens pe Codul Urbanismului între partidele din fosta coaliție, mediat de Nicușor Dan

Partidele din fosta coaliție – PSD, PNL, USR și UDMR – s-au înțeles pe proiectul de lege privind Codul Urbanismului, în urma discuțiilor purtate, joi, la Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan.

Adoptarea Codului reprezintă și un jalon din PNRR, iar în cazul în care nu este adoptat prin lege și promulgat până la 31 august, România pierde aproape 1 miliard de euro (mai exact, 972 de milioane de euro).

La întâlnire au participat Rareş Hopincă (PSD), Ciprian Ciucu şi Florin Roman (PNL), Radu Mihaiu (USR), Cseke Attila (UDMR) şi Gheorghe Nacov (Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale).

Proiectul Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor a fost adoptat tacit de Senat, în 2023, iar de atunci este blocat la Camera Deputaților, for decizional, unde nu a primit încă raportul comisiilor de specialitate.

Au fost mai multe teme controversate, între care împărțirea atribuțiilor de urbanism între Primăria Capitalei și primăriile de sector, regimul spațiilor verzi și al construcțiilor de pe plaje, posibilitatea contestării autorizațiilor în instanță.

Viitorul Cod al Urbanismului are ca obiectiv simplificarea procesului de obținere a autorizațiilor de construire. Conform ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, procedura actuală de obținere a avizelor ar putea fi redusă pentru anumite tipuri de construcții, precum case unifamiliale, terase sau garaje. Acest lucru ar eficientiza procesul administrativ și ar putea scurta termenele pentru investițiile imobiliare.

Până la urmă, părțile „au convenit din punct de vedere tehnic pe cele circa 20 de amendamente rămase de lămurit și pe calendarul de adoptare”, potrivit lui Florin Roman.

„Acest lucru presupune trimiterea legii la Comisia Europeană, primirea răspunsului, adoptarea în Comisia de Administrație și în plenul Camerei Deputatilor, trimiterea formei adoptate la Senat care a adoptat fără dezbatere CATUC și mai apoi publicarea în Monitorul Oficial, pentru ca acest jalon să fie considerat îndeplinit și România să salveze circa 1 miliard de euro”, a scris el pe Facebook.

Proiectul de lege urmărește să reunească legislația din domeniul urbanismului și al construcțiilor, să reducă birocrația și să digitalizeze procedurile de autorizare.