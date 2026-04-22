Consultările la Cotroceni nu schimbă nimic: Miniștrii PSD demisionează, dar Grindeanu încă mai speră într-o minune: „Președintele Nicușor Dan are 15 zile să semneze decretele”

Consultările de miercuri de la Cotroceni dintre liderii PSD, PNL, UDMR și USR cu președintele Nicușor Dan nu schimbă cu nimic datele crizei politice declanșate luni de PSD prin retragerea sprijinului premierului Ilie Bolojan.

Astfel, vicepremierul și cei 6 miniștrii ai PSD vor demisiona joi, iar premierul Ilie Bolojan va avea la dispoziție 5 zile pentru a le trimite la Cotroceni.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, le-a spus apoi celor din partid că „președintele Nicușor Dan are 15 zile pentru a semna decretele de eliberare din funcție a miniștrilor”. El speră în continuare într-o minune: că Nicușor Dan îl va convinge pe Ilie Bolojan să-și dea el demisia,iar PNL să nominalizeze un alt prim-ministru.

Speranțele lui Grindeanu au fost spulberate de UDMR, care a anunțat prin liderul său, Kelemen Hunor, că rămâne la guvernare.

Despre USR se știe că este de partea lui Bolojan încă din campania electorală pentru prezidențiale. Atunci, cei din USR l-au propus și susținut pe așa-zisul independent Nicușor Dan în echipă cu viitorul premier Bolojan.

Între timp, a apărut pe surse o listă cu interimarii care vor fi desemnați de Bolojan în locul miniștrilor demisionari:

Ilie Bolojan (PNL) la Transporturi în locul lui Ciprian Șerban

Cătălin Predoiu (PNL) la Justiție, în locul lui Radu Marinescu

Cseke Attila UDMR) la Sănătate, în locul lui Alexandru Rogobete

Diana Buzoianu (USR) la Agricultură, în locul lui Florin Barbu

Radu Miruță la Energie, în locul lui Bogdan Ivan

Oana Țoiu la Muncă, în locul luiFlorin Manole

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis, însă, că „nu există o asemenea listă”.