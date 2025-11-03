Contract cu Rheinmetall pentru cea mai modernă fabrică de pulberi din lume – la Victoria, jud. Brașov. Bolojan: „Investiție de o jumătate de miliard de euro”

La Palatul Victoria a fost semnat, luni, acordul dintre acționarii Pirochim Victoria SA (49%) și producătorul german de armament Rheinmetall AG (51%) pentru înființarea și funcționarea la Victoria, jud. Brașov, acelei mai moderne fabrici de pulberi cu bază dublă și triplă din lume: Rheinmetall Victoria SA.

Premierul Ilie Bolojan a declarat: Sunt onorat să închidem această semnare de contract, care este, practic, finalul unei negocieri, dar și începutul unui alt pachet de negocieri importante pe care-l vom derula în cursul zilei de astăzi. Cu acest parteneriat, România începe să se profileze ca un jucător cu potențial în industria de apărare din sud-estul Europei. Mă bucur că Rheinmetall vede în noi un partener important și serios și își consolidează prezența în România”.

Viitoarea fabrică presupune o investiţie de aproximativ jumătate de miliard de euro.

Armin Papperger, CEO Rheinmetall AG a spus: „Rheinmetall Victoria SA va fi cea mai modernă companie din lume, în acest moment, pentru producerea de pulberi cu bază dublă şi triplă. Aceste pulberi sunt necesare în întreaga lume şi, cu precădere, în Europa pentru a permite ajutor pentru forţele de apărare; şi sunt necesare şi în România.

Construim capacităţi cam de 60.000 de încărcături, adică 300.000 de încărcături modulare, ceea ce înseamnă una dintre cele mai mari capacităţi în lume pentru sisteme de artilerie. Se vor produce 200 de tone de pulberi pentru nevoile locale. Rheinmetall şi această cooperare vor investi prin companiile lor peste 400 de milioane de euro.

Din punct de vedere civil, România va face investiţii de 120 de milioane de euro. Primim ajutor din partea programelor europene: 47 de milioane dintr-un program aprobat de Bruxelles, iar Guvernul va primi bani prin Programul SAFE, de asemenea. Strategia este aceea de a face ca România să facă parte integrantă din ecosistemul european. De asemenea, România va face parte integrantă din ecosistemul NATO”.

Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: „Vor fi create aproximativ 700 de locuri noi de muncă, consolidând ecosistemul industrial local și atrăgând investiții conexe în logistică și cercetare. (…) Este pentru prima oară când am introdus o condiție obligatorie de a implica furnizorii din lanțul de producție local.

Nu mai suntem în situația în care firmele din România să ceară să devină furnizori pentru o nouă fabrică. Suntem în situația în care producătorul german este obligat să implice acești furnizori, iar asta înseamnă o extindere a zonei economice, nu doar pentru zona de armament.

Discutăm despre prelucrări metalice, despre zona petrochimică, despre mecanică fină. Sunt companii din România care analizează să-și adapteze liniile de producție pentru a putea fi furnizori pentru noua fabrică. Este un aspect pe care îl vom avea în vedere la absolut toate contractele pe care le vom face prin SAFE pentru perioada următoare”.