Corlățean vrea să fie șef la PSD în locul interimarului Grindeanu: „Am decis să îmi asum candidatura”

Senatorul PSD Titus Corlățean, fost ministru al Justiției și al Afacerilor Externe în guvernele Ponta, și-a anunțat candidatura pentru președinția PSD, la congresul care va avea loc în toamnă.

„Am decis să îmi asum candidatura la președinția Partidului Social Democrat, la congresul partidului care urmează să fie organizat în toamna acestui an. Traversăm o criză extrem de complicată, de dificilă și știm care sunt motivele. Este nevoie de o echipă nouă în conducerea PSD, de oameni pregătiți, profesioniști, de bună calitate, oameni care să fie integri, care să aibă credibilitate, buni comunicatori, oameni care să vorbească limbi străine, care să știe să relaționeze”, a scris pe Facebook Corlățean.

El susține că este nevoie de competență, nu de mediocri, „nu de lideri tranzacționali, care au tranzacționat interesele partidului pentru interesele proprii”.

„Am trecut printr-o traumă în noiembrie, în decembrie, în primăvara acestui an. Am pierdut foarte mulți oameni, electorat, membri și simpatizanți. Este nevoie de o înnoire, de o schimbare profundă de echipă și de stil’, a transmis Titus Corlățean.