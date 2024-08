Cozi uriașe la Casele de Pensii. Baciu: „Se impune revizuirea a 1.090 decizii de recalculare”. Bucura Oprescu: „700.000 de pensionari nu au creşteri”

Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, a admis joi, într-o conferință de presă, că s-au produs erori în decizii de recalculare a pensiilor,iar în cazul a 1.090 dintre acestea „se impune revizuirea”.

„De vineri, de când am început procesul de transmitere a acestor decizii de pensionare către pensionari, şi până astăzi, am avut la nivel naţional un număr de 9.170 de audienţe pe care colegii mei le-au acordat pensionarilor în această perioadă. Pe lângă aceste audienţe, am avut sesizări la birourile de Relaţii cu publicul, cât şi în formă electronică, încă aproape 2.400 de asemenea cerinţe. Este vorba despre 11.500 de persoane care ni s-au adresat sub diverse forme în această perioadă. Din aceste 11.500 de persoane, am găsit un număr de 1.090 de cazuri în care se impune revizuirea deciziilor de recalculare, reprezentând un procent de 0,024% din aproape 4,6 milioane de decizii pe care le-am emis în prezent. Deci, procentul este foarte, foarte mic”, a susţinut Daniel Baciu.

Ministra Muncii, Simona Bucura Oprescu recunoaște că în urma recalculării pensiilor au rămas fără nicio creștere 700.000 de pensionari.

„Avem un număr de 700.000 de pensionari cărora nu le va creşte pensia în urma recalculării. Aceştia au avut un beneficiu suplimentar până acum, când valoarea pensiilor era mai mare decât a altor pensionari care au muncit şi contribuit la fel. După 1 septembrie, prin creşterea celorlalte pensii, se ajunge la echilibrul pe care ni l-am dorit şi pe care ni-l cer oamenii – pentru muncă şi contribuţii egale să avem pensii egale. Printre aceşti 700.000 de pensionari cărora nu le va creşte pensia după recalculare avem două categorii: cei cu perioade de contributivitate foarte scurte şi cei care au obţinut pe legislaţia anterioară beneficii mai mari decât corespondentul contribuţiilor plătite în timpul activităţii”, a declarat ea, în aceeași conferință de presă.

Bucura Oprescu a adăugat că peste 90.000 de pensionari, beneficiari de pensie minimă socială, vor primi mai mulţi bani la recalculare.

„Dacă pensia este mai mică de 1.281 lei, diferenţa se suportă de la bugetul de stat. Ca şi până acum, cei care au avut un avantaj la pensie şi primeau mai mulţi bani decât alţi pensionari care au muncit şi contribuit la fel, ei au avut deja avantajul pe care alţi pensionari îl obţin acum şi a căror pensie creşte în urma recalculării. Domniile lor nu pierd acest avantaj, pentru că îşi păstrează pensia mai favorabilă. Deci, chiar dacă nu le creşte pensia, acum aceşti pensionari nu vor pierde niciun leu la pensie”.