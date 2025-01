Crin Antonescu suspendă „unilateral” acordul cu PSD-PNL-UDMR privind candidatura sa la prezidențiale, dar nu se retrage

Crin Antonescu a anunțat intempestiv, sâmbătă seară, că suspendă „unilateral” acordul cu PSD-PNL-UDMR încheiat în 23 decembrie pentru a candida la alegerile prezidențiale amânate pentru acest an, dar precizează că nu se retrage din cursă.

„Eu îl declar suspendat. Pentru că sunt două părți aici. Ce înseamnă suspendat? Înseamnă următorul lucru. Eu am primit o propunere de a fi candidatului unei coaliții politice, am acceptat această propunere, am asumat această candidatură, și este o asumare de la care eu nu dau înapoi. Eu nu îmi retrag această candidatură, eu nu dau înapoi, am asumat cu tot ce înseamnă ea, toate dificultățile și tot parcursul, și sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt. Ceea ce am constatat este că cealaltă parte a acestui acord, adică cei patru lideri politici care au făcut această propunere și au luat acest angajament, nu au fost suficient de împuterniciți ca să spun așa, sau nu au avut toate acreditivele la ei atunci când au pus semnătura pe acest acord”, a spus într-o intervenție telefonică la Digi 24, fost președinte al PNL.

Apoi el a declarat, tot telefonic, la Antena 3, că l-au „deranjat în principal” următoarele lucruri:

„Primul lucru, că nu s-a stabilit foarte curând o dată a alegerilor prezidențiale, care nu mă afectează doar pe mine, e o chestiune care afectează întreaga societate. În al doilea rând, mulți dintre reprezentanții PSD și PNL în mod public spun că această candidatură e o ipoteză, că nu s-a hotărât, chestiune care cred că trebuie rezolvată cât mai serios și mai rapid. Din acest moment, am pus pe pauză lucrurile, până se limpezesc. Coaliția poate lua orice decizie, dar trebuie să fim serioși și oamenii trebuie să știe când sunt alegerile și, bineînțeles, cine candidează”.

Întrebat dacă se aștepta la declarații din partea liderului PSD, Marcel Ciolacu, și șefului interimar al PNL, Ilie Bolojan, Antonescu a spus:

„Nici dl Ciolacu, nici dl Bolojan nu aveau a face alte declarații decât cele pe care le-au făcut. A rămas această idee că nu e validată decizia în partidele pe care le conduc. Eu le-am și propus să amâne anunțul public până când toate procedurile sunt îndeplinite, dânșii au invocat autoritatea de lideri și au invocat mai ales urgența”, a precizat Antonescu.

El a mai spus că nu dă „un ultimatum” și că nu se retrage din cursă, dar nici nu dorește să candideze „orice ar fi”, adică independent,deoarece nu are bani pentru o campanie.

Crin Antonescu (65 de ani) a luat decizia „suspendării unilaterale” după ce Nicușor Dan, primarul Capitalei, a declarat în repetate rânduri că nu renunță la candidatura pentru prezidențiale, pe care a anunțat-o în 16 decembrie.

Contactat de G4Media, Nicușor Dan a spus: „Nu poți să le ceri acestor oameni (Ciolacu și Bolojan) să-ți valideze candidatura de la Crăciun și până la revelion, e nerezonabil”.

„Eu am făcut anunț de candidatură, am spus de atunci că mi-ar plăcea să am susținerea partidelor pro-occidentale, mai departe e decizia fiecărui partid. Eu o voi respecta. Trebui sa lămurim însă ce s-a intamplat la 24 noiembrie, în turul 1 al alegerilor prezidențiale. Eu voi candida în orice condiție, dar pentru democrație e important să lămurim ce s-a întâmplat, altfel încrederea în democrație se pierde”, a mai spus Nicușor Dan.