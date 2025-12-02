Criza apei din Prahova. Buzoianu cere demisia directorilor exploatării bazinale Buzău și Prahova; „Nu au comunicat riscurile, deși existau”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a cerut marți demisia directorilor Administrațiilor bazinale din Buzău și Prahova, în plină criză a alimentării cu apă a 15 localități din Prahova și Dâmbovița, cauzată de problemele de la Barajul Paltinu.

„Cer demisia celor doi directori, directorul de la Administrația Bazinală Buzău Ialomița și directorul operatorului pentru apă din Prahova. Riscurile nu au fost comunicate la Ministerul Mediului. Nu au fost comunicare riscurile nici către primari, nici către prefecţi, nici către consilii judeţene, nici către populaţie. Soluţii ar fi existat, dacă exista comunicare corespunzătoare.

Oamenii au crezut că nu există niciun fel de risc, deși două autorități comunicau între ele că există acest riscuri și că trebuie luate măsuri. Primarii ne-au spus de nenumărate ori ‘dacă am fi știut se puteau asigura surse alternative’, ar fi putut să realizeze rezerve suplimentare, populația ar fi putut fi mai bine pregătită dacă se știa acest risc”, a declarat minista Buzoianu miercuri, în Parlament.

Ea a explicat de ce s-a ajuns în această situație de criză:

„Vreau să ne imaginăm Lacul Paltinu ca și cum ar fi o cadă care are scurgeri. În acest caz sunt două scurgeri, o scurgere care este gestionată de către Apele Române, o scurgere care este gestionată de către Hidroelectrica. În luna iunie a fost descoperit că scurgerea gestionată de către Apele Române este colmatată, nu mai putea să fie folosită în acest moment, singurul punct din care se mai poate scurge apă sub cota 625 este prin scurgerea gestionată de Hidroelectrica.

Dacă Doamne ferește această scurgere se înfundă, dacă la lovitură ajunge să nu mai poată să fie folosită, nu mai putem controla nivelul de apă să coborâm nivelul de apă din Lacul Paltinu, care are și un rol de atenuare a viiturilor decât prin faptul că se va vărsa apa, se va ajunge la un nivel mult peste ceea ce poate să gestioneze acel lac. În aceste condiții, în luna iunie chiar înainte să vin eu în minister sau analizat aceste probleme și s-a stabilit că este nevoie să fie scăzut nivelul apei pentru a se putea interveni și pentru a se putea decolmata scurgerea gestionată de Apele Române.

În acest context următoarea întrebare, care este absolut vitală, este cum se realizează aceste lucrări. Există două autorități care sunt cheie, din sub ordinea Ministerului Mediului, Administrația bazinală pe de o parte, care are rolul de a gestiona și de a coordona aceste lucrări, și pe partea cealaltă operatorul de apă care are rolul de a asigura apa potabilă pentru populație și artă și pentru operatori apa industrială”.