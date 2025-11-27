CSM a dat aviz, în sfârșit, pe proiectul legii lui Bolojan privind pensiile magistraților. Negativ, evident!

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat joi, în sfârșit, avizul – evident, negativ – pe proiectul legii privind pensiile magistraților.

Proiectul a fost modificat, după ce prima inițiativă de acest fel a picat la Curtea Constituțională, pe motiv că premierul Ilie Bolojan nu așteptase 30 de zile, ci numai 10 zile, acest aviz.

Acum, CSM s-a mișcat mai rapid, însă și proiectul le este mai favorabil judecătorilor și procurorilor, în sensul că perioada de tranziție la vârsta de pensionare de 65 de ani a crescut de la 10 la 15 ani. Concret, abia din anul 2041 ei vor ieși la pensie la 65 de ani. Până atunci, vârsta de pensionare va crește anual cu câte 1 an și două luni, de la 48 de ani, în prezent.

Vineri, Guvernul se va întruni în ședință extraordinară pentru adoptarea proiectului de lege, care va fi trimis la Parlament. Până marți, 2 decembrie, senatorii și deputații vor putea depune amendamente, iar apoi premierul Ilie Bolojan își va angaja răspunderea, în aceeași zi, pe acest proiect de lege.

Dacă, timp de 3 zile, proiectul de lege nu va fi atacat la CCR, el va merge la promulgare. Însă dacă Instanța supremă (ÎCCJ) condusă de Lia Savonea va sesiza Curtea, așa cum a procedat și în august la primul proiect al lui Bolojan, un verdict va fi dat abia în februarie anul viitor, deoarece, la fel ca Parlamentul, judecătorii intră în vacanța de iarnă, timp de două luni.