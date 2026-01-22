Cumulul pensiei de serviciu sau militare cu salariul la stat, posibil dacă se taie 85% din pensie. Proiectul de lege, în primă lesctură la Guvern

Guvernul Bolojan a analizat joi, în primă lectură, proiectul de lege pus în consultare la sfârșitul lunii noiembrie 2025, prin care cumulul pensiei de serviciu sau militare cu salariul la stat va fi posibil doar în cazul reducerii cuantumului pensiei cu 85% pe perioada desfășurării activității. Evident, există și excepții.

În acest sens, va fi semnat un contract, iar angajații vor trebui să își dea acordul.

Condiții similare există deja în cazul foștilor judecători sau procurori care se reîncadrează în muncă, fără concurs, impuse prin art. 216 din Legea 303/2002.

Nu este cazul celor care au pensii contributive.

Prevederile privind reducerea cu 85% a pensiilor speciale ar urma să fie aplicate până la finalul anului 2027, conform proiectului.

Menținerea în activitate se realizează cu acordul anual al angajatorilor, inclusiv în situația reîncadrării, în condițiile legii. Vârsta-limită este de 70 de ani.

Excepții

Dispozițiile menționate nu se aplică aleșilor locali și persoanelor pentru care durata mandatului este stabilită expres prin Constituție, pe durata exercitării acestui mandat. De asemenea, nu se aplică nici cadrelor didactice din instituția publică ce realizează formarea inițială și formarea profesională continuă a magistraților și a cadrelor didactice din învățământul militar și juridic superior.

Încetează detșările și transferurile în interes de serviciu

Proiectul conține și reglementări privind detașarea și transferul. Odată intrată în vigoare legea, conducătorii instituțiilor vor avea obligația să dispună încetarea detașării în termen de 10 zile lucrătoare. Există însă excepții pentru personalul din instituțiile de apărare și ordine publică, precum și pentru cei aflați în misiuni externe.

De asemenea, suspendarea concursurilor ar urma să se mențină până la data de 31 decembrie 2026.

Totodată, se vor limita la maximum 5 ani plecările în organisme internaționale a funcționarilor publici.

Proiectul prevede și măsuri privind reorganizarea instituțiilor. În cazul unei reorganizări, dacă mai mulți funcționari riscă să fie disponibilizați, instituția va fi obligată să organizeze un examen de selecție. Termenul de preaviz ar urma să fie suspendat.

Proiectul se află pe circuitul de avizare, inclusiv la CSM (aviz consultativ, dar obligatoriu), și urmează să fie aprobat de Guvern peste două săptămâni.