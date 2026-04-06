Dacian Cioloș își începe activitatea de consilier prezidențial

Dacian Cioloș își începe, luni, activitatea de consilier prezidențial, conform decretului semnat, vineri, de președintele Nicușor Dan și publicat în aceeași zi în Monitorul Oficial.

„Președintele României decretează: Articol unic – Începând cu data de 6 aprilie 2026, domnul Dacian-Julien Cioloș se numește în funcția de consilier prezidențial”, se arată în documentul semnat vineri de șeful statului.

Dacian Cioloș a fost și consilier onorific al președintelui interimar al României, Ilie Bolojan, începând din 20 martie 2025, până la alegerile din 18 mai. În această calitate, a avut ca responsabilitate implicarea în activitățile de coordonare și monitorizare a implementării parteneriatelor strategice ale României.

Dacian Cioloș a fost ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (11 octombrie 2007 – 22 decembrie 2008), comisar european pentru agricultură și dezvoltare rurală (februarie 2010-2014) și, ulterior (1 iulie 2015), consilier special pentru securitate alimentar – numit de către președintele de atunci al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

Pe 10 noiembrie 2015 a fost desemnat prim-ministru, de către președintele Klaus Iohannis. Mandatul lui s-a încheiat pe 4 ianuarie 2017.

A fost ales europarlamentar pe lista Alianței 2020 USR PLUS, în urma scrutinului din 26 mai 2019 și a condus, până în octombrie 2021, grupul centrist-liberal „Renew Europe” („Înnoim Europa”) din Parlamentul European, fostul grup liberal ALDE.