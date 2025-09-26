De ce a lipsit Nicușor Dan de la Adunarea Generală ONU: „Unele îndatoriri din țară au fost mai importante”

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că nu a participat la Adunarea Generală ONU deoarece a considerat că „e mai util” să fie prezent în țară.

Întrebat la Digi 24 ce a făcut în acest timp, el a răspuns: „Am făcut o ședință de coaliție, am avut niște discuții cu niște investitori care sunt în România, de la divergențe până la oportunități de investiție, am avut o ședință CSAT, m-am uitat pe niște legi care trebuie promulgate sau trimise, adică e o activitate de președinte”.

De asemenea, chestionat dacă unele din aceste îndatoriri au fost mai importante decât Adunarea ONU, el a răspuns: „Unele dintre ele, da”.