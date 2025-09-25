De ce amână interimarul Grindeanu congresul PSD: „Să treacă toate aceste lucruri legate de pachetele de reformă”

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, în sfârșit, de ce tot amână congresul partidului în care trebuie ales președintele, după demisia lui Marcel Cilacu din primăvară.

„Congresul PSD va avea loc în această toamnă, în următoarele săptămâni. Doar că, consultându-mă cu mai mulți colegi, am hotărât să treacă toate aceste lucruri legate de pachetele de reformă. Preocuparea noastră, în primul rând, trebuie să fie pentru a avea o rectificare bună pentru români, să continue investițiile în autostrăzi, în marele investiții, în spitale, dar și ‘Anghel Saligny’ și toate investițiile mici, să avem tot timpul proiecte, cum a fost cel legat de plafonarea adaosului, cel legat de hidrocentrale. Să trecem această perioadă, nu simplă, și imediat după, în câteva săptămâni, vom organiza congresul, în această toamnă fără dubiu”, a declarat Sorin Grindeanu, miercuriseară, la Antena 3 CNN.

El a precizat, anterior, că PSD va înainta, până la sfârșitul săptămânii, coaliției de guvernare propunerile de relansare economică, cu condiția ca acestea să fie parte din pachetul trei de reforme pentru care își va asuma răspunderea Guvernul.