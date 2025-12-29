Deputatul Dimitriu: „Judecătorii PSD de la CCR să fie dați afară! Legea este foarte clară, mandatul lor este activ – nu opțional, nu politic”

Deputatul USR Alexandru Dimitriu cere ca „judecătorii PSD de la CCR să fie dați afară” după boicotul de duminică și luni, când ar fi trebuit pronunțată o decizie pe legea privind pensiile speciale lemagitraților, el argumentând că „legea este foarte clară” în această privință.
„Judecătorii PSD de la CCR să fie dați afară! O să depun cerere de încetare a mandatelor acestora. Legea este foarte clară: judecătorii CCR au obligația, atenție, să participe la ședințele de judecată și la deliberări și să adopte deciziile cu da sau nu. Mandatul lor este unul activ, nu opțional, nu politic. Avem patru judecători care au lipsit intenționat de la două ședințe, deși exista o majoritate de 5 la 4 pentru adoptarea unei hotărâri. Și au făcut asta ca să blocheze cvorumul obligatoriu de șase judecători”, acuză Alexandru Dimitriu, într-un videoclip publicat pe Facebook.
În urmă cu ozi, când cei patru judecători ai CCR au părăsit ședința de judecată, dimitriu a transmis următorul mesaj:
„Astăzi am asistat la o scenă fără precedent la Curtea Constituțională a României.