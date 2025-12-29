Deputatul Dimitriu: „Judecătorii PSD de la CCR să fie dați afară! Legea este foarte clară, mandatul lor este activ – nu opțional, nu politic”

Deputatul USR Alexandru Dimitriu cere ca „judecătorii PSD de la CCR să fie dați afară” după boicotul de duminică și luni, când ar fi trebuit pronunțată o decizie pe legea privind pensiile speciale lemagitraților, el argumentând că „legea este foarte clară” în această privință.

„Judecătorii PSD de la CCR să fie dați afară! O să depun cerere de încetare a mandatelor acestora. Legea este foarte clară: judecătorii CCR au obligația, atenție, să participe la ședințele de judecată și la deliberări și să adopte deciziile cu da sau nu. Mandatul lor este unul activ, nu opțional, nu politic. Avem patru judecători care au lipsit intenționat de la două ședințe, deși exista o majoritate de 5 la 4 pentru adoptarea unei hotărâri. Și au făcut asta ca să blocheze cvorumul obligatoriu de șase judecători”, acuză Alexandru Dimitriu, într-un videoclip publicat pe Facebook.

În urmă cu ozi, când cei patru judecători ai CCR au părăsit ședința de judecată, dimitriu a transmis următorul mesaj:

„Astăzi am asistat la o scenă fără precedent la Curtea Constituțională a României.

Patru judecători numiți de PSD au ieșit din sală pentru a bloca deliberat o decizie privind pensiile speciale. Nu au avut nici o argumentare juridică, nu au vrut nici o dezbatere. Pur și simplu au plecat, pentru că nu aveau chef azi. Deși tot ei au decis să se întâlnească duminică, între sărbători, când toată lumea este plină de sarmale și cozonac.

Dar ei au plecat. Așa că ședința a rămas fără cvorum.

Este greu să nu vezi aici un act de sabotaj instituțional, comandat de PSD. Cum să fugi din ședință ca să blochezi o hotărâre a celei mai importante instituții politico-juridice din România? Asta nu mai este interpretare constituțională. Este protejarea unor privilegii cu orice preț.

Din ce în ce mai clar, este evident că PSD joacă de partea rețelelor de putere din justiției mai degrabă pentru apărarea drepturilor cetățenilor. Tocmai de aceea este urgentă reforma Curții Constituționale: profesionalizare reală și depolitizare, astfel încât judecătorii să nu mai fie conectați la interese de grup și la comenzi de partid.

Justiția nu se face prin boicot.