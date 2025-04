Dezbatere electorală la TVR. Nicușor Dan l-a jignit pe Funeriu: „Nu cred că trebuie să dăm așa importanță candidaturii dvs. Doar 4 candidați au șanse”

Marți seară a avut loc a doua dezbatere electorală pentru alegerile prezidențiale din 4 mai, de data aceasta organizată de TVR, după cea de luni de la DIGI24. Au fost prezenți 10 dintre cei 11 candidați:

Crin Antonescu (Alianța Electorală România Înainte – PSD, PNL, UDMR)

Nicușor Dan (independent)

Victor Ponta (independent)

Elena Lasconi (va apărea pe buletinul de vot drept candidat USR, deși partidul i-a retras susținerea)

Daniel Funeriu (independent)

Cristian Terheș (Partidul Național Conservator Român)

Lavinia Șandru (Partidul Umanist Social Liberal)

Sebastian Constantin Popescu (Partidul Noua Românie)

Silviu Predoiu (Partidul Liga Acțiunii Naționale)

John-Ion Banu-Muscel (candidat independent)

La fel ca în urmă cu o seară,a lipsit candidatul AUR, George simion, care însă nu a mai venit ca săplece după câteva minute.

Dar iată momentul în care Nicușor Dan l-a jignit pe Daniel Funeriu și pe ceilalți candidați pe care i-a desconsiderat – mai puțin „Crin Antonescu, Victor Ponta, George Simion (din nou absent de la confruntarea electorală) și eu”:

Daniel Funeriu: L-aș întreba pe dl Antonescu ce grație l-a cuprins să se asocieze cu primul plagiator al țării? Pe domnul Ponta (replică Antonescu: Știți că există riscul să vă răspundă ) l-aș întreba dacă vrea să primească a doua lecție de la subsemnatul. Dar îl întreb pe Nicușor Dan: de ce mi-a sunat azi telefonul să mă retrag în favoarea lui?

Nicușor Dan: Nu cred că trebuie să dăm așa importanță candidaturii dv. (replică Elena Lasconi: Ce urât!). În mod realist, sunt patru candidați cu șanse.

Daniel Funeriu: Eu am lucrat cu un laureat Nobel și un președinte de țară. Niciunul nu mi-a spus că nu sunt relevant.

Sebastian Popescu: Să-și ceară scuze. dacă nu, voi părăsi dezbaterea. Nu suntem la mahala, românii stabilesc cine e președintele, nu un contracandidat.

Nicușor Dan: Trebuie să ne uităm la o realitate sociologică, la ce vor românii. Votul util este ceva foarte important.

Sebastian Popescu: Haideți să nu mai facem alegeri pe 4 mai, facem un sondaj și desemnăm președintele!

Crin Antonescu: Nu putem jigni colegii de candidatură care, până în momentul numărării voturilor, sunt exact ca și noi. După ce că noi am beneficiat de mai multă mediatizare, aceasta este singura emisiune în care candidații cu drepturi egale sunt în situații egale. Dle Dan, dați din nou exemplu de neadecvare.

Nicușor Dan: Am invitat oamenii la un vot util, asta-i tot ce am spus.

La sfârșitul dezbaterii, el și-a cerut scuze față de alegătorii candidaților care s-au simțit jignit de vorbele sale.

Dar iată cum a decurs confruntarea, în timpul căreia moderatorii și jurnaliști de la TVR, dar și de la alte publicații sau televiziuni, le-au adresat întrebări candidaților, apoi s-au chestionat între ei:

Întrebare: În contextul escaladării discursului extremist, vă cer să recunoașteți de unde vine următorul text: Fiecare popor va învăța și se va judeca în limba sa….

Daniel Funeriu: Ați ales un text din Proclamația de la Alba-Iulia din 1 decembrie 1918.

Administrația Prezidențială a găsit de cuviință să țină închisă biseica de la Cotroceni. Voi fi un președinte tămăduitor. Eu vă promit un stat etic, care nu-și minte cetățenii.

Liliana Năstase: Care ar fi măsura cea mai drastică dispusă să o luați în lupta anticorupție?

Elena Lasconi: Măsura cea mai drastică o pot face românii să nu-i mai vedem la putere pe cei care au fos la butoane. Puterea este a românilor. O altă chestiune ține de reformarea CCR. Voi da exemplu de cum ar trebui să fie făcute numirile: cu audieri live, aș cere ca cei trimiși acolo să nu fi avut treabă cu vreun partid. Voi scoate merele stricate din justiție.

Lucian Pîrvoiu: Dacă ajungeți la Consiliul European și mergeți la fotografia de familie lângă care lideri ați vrea să apăreți?

Victor Ponta: TVR oferă un cadru democratic, nu doar 3-4 dintre ei. Sunt singurul premier care a participat la un consiliu european. Ca președinte voi participa împreună cu premierul. Am o părere foarte clară că parteneriatul cu SUA este foart eimportant pentru România. Nu există o cale europeană împotriva Americii. Cu mare plăcere îi voi revedea pe Donald Tusk i Georgia Meloni.

Mădălina Chițu: Satele dispar sub ochii noștri. Ce strategie aveți pentru a scoate agricultura din starea de subzistență.

Nicușor Dan: E vorba de economie, schemele eșuate de stimulare nu au creat un ecosistem legat de procesare în care toată lumea să câștige. Trebuie să avem un program național pentru irigații, să combatem evaziunea care afectează producătorii români.

Ștefan Onică: Dle Predoiu, AI și rețelele sociale redefinesc puterea globală. Ce strategie veți avea ca România să fie protejată de atacurile cibernetice?

Silviu Predoiu: Amenințarea cibernetică este parte a războiului hibrid. Insituțiile cu competențe trebuie încurajate și promovate și ar trebuie să lucrăm la credibilitatea lor. Dacă nu găsim o formulă pentru a crește credibilitatea, această componentă va fi privită de populația ca în sensul agresiunii, nu al protecției.

Cum ați reface finanțele statului – tăieri bugetare, creșteri impozite?

Ion Banu-Muscel: Aș merge pe o reducere masivă a cheltuielilor militare. NU văd un pericol atât de mare într-o invazie a NATO având în vedere că este o organizație puternică. Apoi aș elimina pensionările la 45 de ani, plus dezvoltarea consistentă a economiei, cu statul care să investească în dezvoltare.

Loara Ștefănescu: În scenariul unei invazii ruse, președinta Maia Sandu solicită sprijin militar. Comandatul forțelor aliate transmite Bucureștiului că România nu poate interveni. Ce măsuri ați lua în acest context?

Crin Antonescu: Într-un asemenea moment, în condițiile date convoc CSAT, contactez cu toți aliații importanți din NATO și tot ce pot face ca președinte al României pentru cei din Republica Moldova, fac. Bineînțeles că alte măsuri față de invazia unei țări non-NATO trebuie discutată în Alianță. Ar trebui să avem mai multe date concrete pentru o asemenea situației

Sabina Iosub (Antena 3): Cum să aibă electoratul încredere că președintele Victor Ponta va face ceea ce spune că face și că direcția SUA nu se va întreba în direcția Rusia?

Victor Ponta: Oamenii trăiesc din salarii, pensii, firmele românești din taxe mici. Ce trebuie să facă noul președinte este să aibă un nou guvern cu care să iasă țara din criză. În 2012-2015 am scos România din criză. Atunci m-ați crezut și bine ați făcut.

David Bularca (HotNews): Domnule Crin Antonescu, aseară, în dezbaterea de la Digi 24, când o jurnalistă v-a pus o întrebare, ați spus, citez: „Sunteți atât de tânără, admirabil de tânără și de toate cele”. Ați vorbit cu fiica si soția dvs. dupa emisiune? V-au spus ceva despre cum au văzut acest moment? Dumneavoastră doriți să mai spuneți ceva despre acest moment?

Crin Antonescu: Cu toată considerația pentru dreptul de a pune întrebări, permiteți-mi să am sentimentul că e o ușoară provocare. Am discutat cu fiica mea despre emisiune, nimic despre acest citat. Am discutat cu Anca suciu, cu care am o relație absolut civilizată. Nu văd ce era de discutat pentru un schimb de cuvinte. Ce doriți dv să spuneți, vreau să spuneți.

Nu am avut niciun fel de nuanță nepotrivită în dialogul perfect civilizat cu dna Suciu. Dna Lasconi a avut un pasaj strict elctoral care nu are nimic legat de relația cu dna Suciu.

Elena Lasconi: Aș vrea să le rog pe toate femeile din sala asta să vă gândiți la următorul lucru. Atât de des am avut nuanțe din astea, am auzit că trebuie să mergem la cratiță, am fost fluierate în trafic, că nu suntem potrivite pentru politică. Am vorbit cu dna Suciu și astăzi și mi-a mulțumit.

Antonescu: Întotdeauna am respectat femeile, nu am avut nici cea mai mică nuanță de respect, nimeni nu poate produce o știrucă legată de cratiță din ce am spus eu aseară.

Andreea Crețulescu (RTV): Vreunul dintre membrii grupului de la Monaco v-a finanțat chiria atunci când ați stat acolo?

Crin Antonescu: Răspunsul scurt este că niciodată, dar niciodată, nicio zi nu am locuit cu chirie sau altfel la Monaco. Am trecut prin Monaco în calitate de turist de 2-3 ori în viața mea. Nici nu cred că am înnoptat vreodată în Monaco. Am locuit și locuiesc în România și am locuit în urmă cu câțiva ani în Belgia, la Bruxelles.

Andreea Traicu (Adevărul): Cum ați devenit partener de afaceri cu Radu Octavian

Nicușor Dan: Am făcut o firmă care se ocupa de comerț cu calculatoare, împreună cu câțiva prieteni. Prin 2005-2006, firma s-a reunit cu alte firme. L-am cunoscut ca șef la RTC.

Adelin Petrișor, întrebare pentru Lavinia Șandru: Dacă Trump ați decide să retragă militarii americani din România, ce ați face?

Ca președinte, prima deplasare va fi la Washington, vom discuta și despre această chestiune și sunt convinsă că nu vom ajunge la momentul în care președintele să dispună retragerea.

Adelin Petrișor, întrebare pentru Victor Ponta: Dacă o nouă pandemie determină specialiștii să vă ceară un lock-down, ce ați face?

Nu aș face acest lucru, nu vreau să mai văd pe nimeni închis în casă, pe nimeni ridicat de poliție că nu poartă mască. România ar trebui să se pregătească mai bine. Suntem o țară capabilă să se pregătească din timp și să nu mai încalce niciodată drepturi fundamentale. Ca președinte m-aș opune oricărei măsuri care ar face așa ceva.

Adelin Petrișor, întrebare pentru Sebastian Popescu: Ați cere direct ajutor extern în cazul unui incendiu de proporții?

Voi convoca de îndată CSAT-ul și vom stabili calea de urmat. Vom analiza ce avem și în țară, iar dacă este nevoie vom apela la mecanismul european de sprijin.

Adelin Petrișor, întrebare pentru Crin Antonescu: Cum ați reacționa în caz de cutremur?

La cutremur avem Comitetul pentru Situații de Urgență care se află concret în subordinea premierului. Cred că nici președintele nu poate sta deoparte, el trebuie să se informeze, să verifice, să acționeze și mai ales să comunice. Trebuie să contactele rapid primul-ministru și eventual membrii Comitetului. Președintele trebuie să informeze și să liniștească.

Adelin Petrișor, întrebare pentru Elena Lasconi: Dacă ați fi președinte și premierul Israelului ar veni în România, ați de acord cu punerea în aplicare a mandatului de arestare al Curții Penale Internaționale?

Nu cred ar risca să vină în România știind ce fel de om integru sunt eu și că aș respecta legea. Am arătat în lunile astea că nu sunt controlabilă și că nu sunt intimidabilă.

Adelin Petrișor, întrebare pentru Cristian Terheș: Dacă ați avea parte de proteste masive alimentate de rețele sociale, iar serviciile vă cer să suspendați temporar rețelele, ce ați face?

Aș refuza acest lucru. Eu am condus proteste la Bruxelles și în alte părți. Dreptul la protest este un drept fundamental.

Ion Banu-Muscel: Este o întrebare pentru mine însumi. N-am voie să-mi pun o întrebare? Întrebarea este de ce sunt ei aici? Mă întreb că România are nevoie de o schimbare și eu, care am anumite calități, pot contribui la această schimbare. Constat că cetățenii sunt reținuți în a vrea o schimbare în adevăr și asta mă doare. Numai dezbatere nu este pentru că nu discutăm despre un plan prezidențial, în afară de cancanuri.

Sebastian Popescu: Întrebare pentru toți candidații, să răspundă după alegeri: Dincolo de doctrine și interese politice, care este disponibilitatea de a vă alege dintre contracandidați consilieri?

Victor Ponta: Aici va fi nevoie de noi consilieri, nu doar ca să încarci schema de personal. Un consilier pentru militari, polițiști în retragere care să garanteze onoarea și demnitatea pe care le merită. Aș vrea și un consilier pe probleme religioase, eventual unul din partea cultelor evaghelice care să garanteze egalitatea.

Elena Lasconi: Victor Ponta nu a răspuns la întrebare, își face o campanie deșănțată.

Silviu Predoiu pentru Nicușor Dan: Are o campanie „România onestă” pentru care cheltuie mulți bani. Care sunt sponsorii lui mi se pare o întrebare justificată? Care sunt primii trei sponsori?

Nicușor Dan: Mai mult de 10.000 de oameni au donat pentru mine. Toți acești oameni sunt anunțați de către mine. NU vreau să fac publice acum numelel lor pentru că fac o campanie despre mine, nu despre ei.

Victor Ponta pentru Nicușor Dan: După 10 ani în care am avut un președinte absent, aș vrea să vă întreb legat de faptul că ne trebuie un nou guvern. Aveți un plan concret cu măsuri economice, pentru Legea pensiilor, pentru Legea militarilor

Nicușor Dan: Trebuie să echilibrăm fiscal cu stârpirea marii evaziuni, atragerea fondurilor europene, un amangement eficient la companiile de stat, iar statul să stimuleze dezvoltarea acolo unde contează.

Cristian Terheș pentru Elena Lasconi: Azi suntem pentru acum câteva luni un întreg proces electoral a fost anulat. Pentru dna Lasconi și dl Nicușor Dan să explice cetățenilor: ce sistem există în această țară când reprezentanții USR fac campanie online când încă se mai votează în America?

Elena Lasconi: De ce m-a băgat în aceeași oală cu alt candidat. Este sistemul pe care îl simțim în spatele nostru. Decizia CCR, luată după plângerea dv, a fost o mare nedreptate. Dumnealui a făcut contestație pentru 3 secții, cu aceleași rezultate, după care s-a dispus renumărarea tuturor voturilor.

Nicușor Dan: Eu cred că Marcel Ciolacu este sistemul, că AEP înseamnă sistemul, ASF-ul ANRE-ul unde găsim tot felul de pile și manechine este sistemul

Lavinia Șandru pentru Crin Antonescu: Ce se poate cumpăra cu 1.000 de lei? O viață de tânăr de 16 ani de către un medic care l-a lăsat să moară în spital:

Crin Antonescu: O viață de om nu are preț. A fost un moment cumplit, ireparabil.

Întrebare Nicușor Dan pentru Crin Antonescu: A vorbit de implicarea serviciilor în politică. A interacționat în viață cu doi șefi SRI; Virgil Măgureanu care i-a vândut un apartament în zona de nord a Bucureștiului la preț preferențial și cu dl Helvig care i-a fost mână dreaptă.

Crin Antonescu: Îmi pare rău că mințiți din nou, cum ați mințit și aseară Pe dl, Măgureanu nu-l cunosc, nu am avut relații cu el. Am achiziționat la prețul pieței un apartament care se afla în construcție de la companie despre care am aflat mai târziu că-i aparținea dlui Măgureanu. Nu a fost la un preț preferențial, l-am plătit în rate până acum câțiva ani. Dl Helvig a fost un coleg de partid cu care am lucrat. A fost numit în primăvara anului 2015 la propunerea președintelui Iohannis. Iar ați dat-o în bară.

Crin Antonescu pentru Victor Ponta: Ați traversat multe indentități, de la Che Guevara la Donald Trump. a trădat, a copiat… Când n-a trădat, a copiat. Când n-a copiat, a trădat. Ce a simțit cînd în miezul unei campanii electorale în care purtător de cuvânt al candidatului partidului său, Mircea Geoană, a acordat votul unui alt candidat.

Victor Ponta: Oamenii știu ce-am făcut ca prim-ministru. Am luat o țară în criză și am reușit să avem grijă de oameni. De fiecare dată, am fost de partea schimbării și acum România merge într-o direcție greșită pentru cetățenii țării. Sistemul politic nu a putut să accepte rezultatul alegerilor, dar putem să mai ieșim o dată din criză. Am făcut multe lucruri bune, dar şi greşeli, întotdeauna am muncit nu am stat şomer nici o zi, nici zece, nici zece ani

Crin Antonescu: Când ești singurul lider de partid din România care dai din bani publici salariul de președinte de partid, e ușor să fii șomer.

Elena Lasconi:Câtă ipocrizie este în zona asta”, arătând către Antonescu și Ponta. „Ei doi, din cauza lor, noi nu am intrat în Schengen atunci. Vă aduceți aminte, în 2012? În 24 de ore au dat jos șeful Camerei Deputaților, al Senatului, Avocatul Poporului, lovitură de stat… Barroso (Jose Manuel Barroso, atunci șeful Comisiei Europene – n.red.) venea disperat, făcea drumuri la București, ambasadorul SUA la fel. Este absolut incredibil. Vreau să mă uit în ochii dumnevoastră domnule Ponta, că din cauza dumneavoastră am ieșit în stradă, au murit copii, tineri la Colectiv. Să vă fie rușine, domnule Ponta. V-o zic din tot sufletul, pentru că nu mai suport atâta nedreptate, domnule Ponta. Mi se pare abject felul în care oamenii ăștia au decis să facă politică, cică să ne reprezinte pe noi. Ei sunt doar pentru ei. Mi se pare incredibilă pofta dumnevoastră de putere care se ascunde în spatele unui bonom. Cât de mult rău ați făcut României, și continuați să o faceți. Nu sunteți altceva decât un mititel tăvălit prin mai multe sosuri



Victor Ponta: În această seară trebuie să le spunem românilor ce vom face pentru ei. Voi vorbi doar de viitor. Eu ca președinte voi garanta că drepturile lor vor fi respectate.

Crin Antonescu: Să precizez că nu a fost nicio clipă în discuție intrarea noastră în Schengen în 2012. Nu a venit dl Barroso aici, s-a dus dl. Ponta la el. Prezentați un fals, dna Lasconi.

Adelin Petrișor, întrebare pentru Silviu Predoiu: Sunteți pentru aducerea în țară de arme nucleare tactice?

Există aliați care solicită în prezent acest lucru. Poziția mea ar fi reținută în CSAT

Adelin Petrișor, întrebare pentru Ion Banu Muscel: Dacă ați ajunge președinte ați lua în calcul pregătirea militară a populației?

Aș merge foarte mult pe voluntariat plătit. Eu sunt pentru dreptul cetățenilor de a purta arme, dacă noi toți am avea câte o armă, ar fi foarte dificil că rușii vor îndrăzni să vină când știu că am face un război de gherilă

Adelin Petrișor, întrebare pentru Daniel Funeriu: Ce ați face dacă o dronă ajunsă pe teritoriul nostru ar produce victime?

Ar trebui să avem toate informațiile despre ce s-a întâmplat. Ar trebuie să ne consultăm cu aliații NATO, prin intermediul articolului 4, dar strategia României ar trebui să fie că trebuie să se apere singură.

Adelin Petrișor, întrebare pentru Nicușor Dan: În caz de inundații catastrofale, cu oamenii care se revoltă, v-ați duce să vorbiți cu ei?

Aș încerca să coordonez cu ISU măsurile urgente. Evident că m-aș duce acolo, dar mai important este să asigurăm locuințe provizorii pentru populației.

Claudiu Popa (Euronews) pentru Crin Antonescu: În 2012 ați fost întrebat de cine vă temeți în campanie și ați spus Departamentul de Stat al SUA. Vă mai temeți?

Crin Antonescu: Sunt mulțumit că unele vorbe ale mele sunt duse, duse, duse. Spaimele mele nu pot dura atât de mult, nici nu era reală. Ce am dorit să spun atunci am spus cu curaj. Așa cum am spus că și dl ambasador Gitenstein este exagerat de speriat. Suntem între aliați, putem și dezinvolți. La acea vreme trimișii Departamentului de Stat nu era foarte favorabili unei candidaturi a mele. Azi spusele dlui JD Vance fac carieră, Bloomberg scria că ar trebui să-și ceară scuze României.

Carla Tănasie (Digi24) pentru Victor Ponta: Am avut grijă ca toți oamenii să fie îngrijiți în România, așa ați spus. Numai că a fost incendiul de la Colectiv. Ați adus aminte și de cardul de sănătate care este acum un simbol al eșecului, iar când ați avut nevoie de o operație ați mers în Turcia. De ce v-ar crede românii că veți face ceva pentru sănătatea din România.

Victor Ponta: Înainte de a demisiona din funcție, am semnat ordonanța prin care personalul medical a primit creșterile promise de salarii. Cred că serviciile medicale trebuie să fie mult mai ușor accesibile, iar banii cotizați de români să fie utilizați pentru servicii de sănătate potrivir contribuției.

Sebastian Zachmann (Prima TV): Dle Ponta, ca lider PSD în 2014, soția dv a primit un loc eligibil la europalamentare, dle Antonescu la fel cu soția dv în 2009. Dna Lasconi soțul a ajuns să lucreze la grupul USR. Ce mesaj transmiteți românilor?

Victor Ponta: Mama Irinei e mai deșteaptă ca mine. O să mă mândresc întotdeauna cu ce a făcut în PSD. Uneori PSD are șefi care greșesc, dar nu există partide care trebuie blamate.

Crin Antonescu: Soția mea a devenit europarlamentar în 2007. Nu era soția mea, nu eram președintele PNL. În 2009, am validat o listă pe care se afla și ea, și alte cinci doamne. A fost unul dintre europarlamentarii cei mai respectați, președinte a două comisii grele și comisar european. Cred că am făcut bine că am lăsat-o pe listă, acolo unde am pus-o.

Elena Lasconi: Mă întristează că m-ați băgat în aceeași oală cu acești combinatori. Știți cum se fac listele la partidele clasice. Diferența majoră este că la grupurile parlamentare lucrează membrii de partid. Acolo ai nevoie de oameni de încredere pentru că este vorba de politicile partidului. Un job mult mai puțin plătit decât al unui avocat, el a ieșit din barou.

Victor Ponta: Pot fi femei în politică care nu au nevoie de soți să promoveze în politică.

Întrebare Realitatea TV pentru Nicușor Dan: Un membru al campaniei dv i-a cerut dlui Funeriu să se retragă în favoarea dv, la schimb cu funcția de director SRI

Povestiți foarte frumos, dar aud prima oară lucrurile pe care le spuneți. Nimeni în numele meu nu a solicitat nimic nimănui.

Descrieți România peste 5 ani la finalul mandatului în numai trei cuvinte?

Funeriu: Să nu mai discutăm despre elefantul din cameră: sistemul. Se bazează pe trei piloni: impostura a fraudei, a plagiatelor și a fabricilor de diplome. Al doilea pilon al sistemului: manipularea. Ieri la Cotroceni au fost invitați doar candidații sistemului. România va fi o țară fără impostură, fără manipulare…

Care este deicizia dificilă evitată de predecesori dar pe care vreți să o luați?

Dan: Dl Iohannis a evitat să lupte cu adevărat cu corupția. Când greșești îți cer scuze, îmi cer scuze nu am vrut să desconsider ceilalți candidați

Care este ultimul spital românesc de stat în care ați intrat ca pacient?

Banu: Am intrat într-unul din Ploiești și cred că am fost bine tratat. Personalul a fost atent și asta m-a impresionat pozitiv. În SUA am trei centre medicale în care soția mea este medic, dar vreau să facem ca sistemul medical să atragă oameni care ies la pensie din alte țări, să creăm o industrie pentru oameni în vârstă.

Vi se cere patronajul unui eveniment de comemorare al unor intelectuali interbelici precum Mircea Vulcănescu sau Radu Gyr. Ce veți face?

Predoiu: Sunt aspecte în activitatea lor care pot fi contestate. Într-o lume normală ar trebui să facem distincție între anumite aspecte ale activității lor și contribuția lor la cultură.

Ați numi la CCR magistrați de carieră sau oameni cu experiență politică?

Ponta: Aș numi niște oameni corecți și profesioniști. Deciziile CCR au legătură cu activitatea politică. Nu vreau să-mi iau angajamente, dar ideea unei audieri publice este bună, nu să apară un decret în Monitorul Oficial.

Dacă ați putea o singură percepție greșită despre România, care ar fi aceea?

Popescu:Că suntem o țară mică și lipsită de importantă. Nu suntem de lepădat, trebuie să mă îngrijesc ca această țară să fie respectată în toată lumea.

Cum ați explica unui copil de 10 de ani că ar trebui să fie mândru că este român dacă veți fi președinte?

Lasconi: Dacă ar vota copiii, aș ieși din primul tur. Avem nevoie de ei, nu există viitor pentru copiii României. Vreau să le arăt luminița de la capătul tunelului. Am soluții și voi avea un consilier la Cotroceni pentru tineret.

Dacă un aviz al CSM ar fi împotriva propunerilor pentru șefii de parchete, ați respecta avizul?

Terheș: În pozițiile cheie din Justiție avem nevoie de procurori generali care au dovedit deja reușit în instanțe.

Cum vă veți asigura că România va fi un actor global relevant?

Antonescu: Marea problemă a preșdintelui este să fi eliderul care asistă clasa politică să se adapteze să crească pe măsura acestei Românii non-politice care a crescut și este frumoasă. O economie puternică ce pleacă de la asanarea evaziunii fiscale, de la curățarea hărții clanurilor și o nouă Românie ca spirit, ca prestație în politica externă.

Ultima întrebare: România trece printr-o situație dificilă. Care trei persoane din afara României ar fi apelate de președinte pentru sprijin politic, economic etc?

Crin Antonescu: Orice înalt responsabil de la președintele SUA sau președinta Comisiei Europene, orice stat aliat, în funcție de problema respectivă. Cunosc politicieni europeni, dintre cei activi Ursula von der Leyen, Antonio Tajani, Viktor Orban, Alfred Weber etc. Sun la cine trebuie pentru că președintele trebuie să fie un lider. Un președinte trebuie să fie vocea, chipul, fața României. Ramona Avramescu: În ce tip de chestiune i-ați cere sfatul lui Viktor Orban? Crin Antonescu: Într-o chestiune bilaterală.

Elena Lasconi: M-am întâlnit cu mulți șefi de… anul trecut 4 sau 5 și foarte multe persoane importante și cred că mă descurc foarte bine pentru că sunt o fire sociabilă și prietenoasă. Felul meu de a sluji pentru că ce este președintele dacă nu un slujitor al poporului lui. Aș comunica cu oamenii pentru că sunt reprezentantul lor. Da, nu am milioane de oameni în agenda telefonului dar o să am o relație umană, se pot găsi o grămadă de variante să faci asta. Au ucis instituția purtătorului de cuvânt, orice înseamnă comunicare cu oamenii. Din acest motiv suntem atât de dezbinați încât nu ni s-a comunicat, au lăsat loc la scenarită, fiecare s-a simțit nedreptățit. Primul lucru pe care l-aș face aș comunica cu oamenii.

Cristian Terheș: Am destule contacte în telefon, după 17 ani în SUA am acces în medii foarte înalte și nu le-am folosit. Un candidat suveranist care crede în fibra națiunii nu are nevoie de un străin să spună votați-l pe Terheș. Mă uit în ochii românilor și le spun cu câte idei ați rămas după dezbaterea asta? Nu se poate conduce o țară în felul ăsta. Cu atât mai mult nu poți reprezenta o țară afară. Ce-mi aducea aminte de această țară (când era plecat din România, n.red.) erau un clop și niște casete, că nu era Youtube (…) Candidez pe cont propriu, pe banii mei puțini, fără relațiile pe care mi le-am făcut nu doar ca europarlamentar, dar și înainte…

Lavinia Șandru: N-am vorbit despre părinții și bunicii noștri și poate n-ar fi rău, puneți mâna pe telefon și sunați-i (mesaj electoral despre relația cu familia, nu răspunde la întrebare, n.red.).

Victor Ponta: Sunt trei tipuri de situații când ar trebui să sunăm pe cineva din afara țării: O amenințare militară, am o relație personală cu Donald Trump. Apoi, Polonia și Turcia. Pentru o situație de urgență mi-aș suna vecinii să ne ajute cum i-am ajutat și noi pe ei: Bulgaria, Serbia, Ungaria, Ucraina. În 2010 când a venit criza nu ne-a ajutat nimeni, așa zisul sprijin FMI a fost o povară. Așa se întâmplă și acum, suntem într-o criză mai mare decât în 2010, nu ne putem ajuta decât noi. Când am o problemă personală am doi sfătuitor, Andrei și Irina, i-am întrebat dacă să candidez (copiii lui, n.red.).

Sebastian Popescu: N-aș suna personalități, aș suna decidenți politici. În funcție de situația la care mă voi afla în momentul respectiv voi apela la liderii care se află cel mai aproape de problema respectivă (…) Voi apela la vecini. Dacă voi suna la președintele Comisiei Europene nu cred că nu va răspunde.

Silviu Predoiu: Trebuie să apelez în străinătate după ajutor când ai epuizat toate variantele din țară. M-aș bucura să am în agendă și să sun pe președintele SUA și obligatoriu aș avea și pe președintele Turciei. Nu ar fi rău să avem în agendă și telefonul președintelui Chinei.

John Ion Banu Muscel: Depinde ce fel de urgență avem. Este medicală? Vine armată? Vin rușii? Dar având în vedere că suntem parte din NATO, UE, cei doi sunt primii pe care îi sun. Dacă am o problemă cu un vecin, sun vecinul. Va trebui să decid atunci. Probabil că nu am un răspuns pentru dumneavoastră.

Daniel Funeriu: Soluția la problemele României se află în Constituție. Statul trebuie refondat (…) În 10 august 2018 românii au dat un semnal puternic care nu a fost înțeles. Rezultatul a fost cataclismul din decembrie. Pentru a nu fi în situația ”știu eu un băiat la comisie, știu eu un băiat la NATO și îl sun pe ăla”. Asta vreți? Sau o țară care este demnă, un stat etic care nu ne minte?

Nicușor Dan: Noi avem o uriașă resursă de expertiză pe care nu o folosim în diaspora și Republica Moldova. Avem oameni de afaceri care fac cinste României. Dacă vorbim de zona sanitară există medici români în vestul Europei și SUA. Avem mari profesori români (…) Republica Moldova a fost mai bună decât noi în fața agresiunii ruse. România are nevoie de specialiști, de români din afara granițelor, ei sunt gata să ne ajute, numai să recunoaștem că ei există și fac cinste României.