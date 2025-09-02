DOCUMENT. Bolojan vrea concedierea a peste 13.000 de angajați din jumătate de primării și CJ-uri: „Avem 7 miliarde de lei cheltuieli de personal în 6 luni, în creștere cu 10%”

Premierul Ilie Bolojan a explicat marți, într-o conferință de presă, de ce vrea concedierea a peste 13.000 de angajați din jumătate de primării și consilii județene CJ-uri: multe primării nu pot suporta cheltuielile de personal din veniturile pe care le încasează, iar în primele 6 luni din 2025 aceste costuri au crescut cu 10%, la 7 miliarde de lei.

„Dacă nu controlăm cheltuielile de personal ale statului riscăm ca tot ce încasăm suplimentar să se ducă pe acest cheltuieli de personal și să ne întoarcem anul viitor în situația care suntem astăzi. Avem 7 miliarde de lei cheltuieli de personal în 6 luni. E absolut necesară reforma”, a precizat Bolojan.

O reducere de 25% dintre posturi nu ar avea efecte, fiind reduse doar posturile neocupate. Astfel, pentru a se ajunge la o reducere de 10% a posturilor ocupate efectiv, este necesară o tăiere de aproximativ 40% din totalul posturi.

Reforma administrației publice locale și centrale a fost amânată cu două săptămâni, iar premierul vrea să își angajeze răspunderea în Parlament și pe această lege, care a fost scoasă, pe ultima sută de metri, din Pachetul 2 de măsuri de austeritate asumat de Guvern luni seară.

Potrivit situației centralizate de Guvern, numărul total de posturi în administrația locală este de 189.777. După o reducere de 40% a numărului total de posturi, administrația locală ar ajunge să aibă ocupate efectiv 126.862. În total, ar fi tăiate 13.098 posturi, în 1.655 de unități teritoral-administrative (UAT-uri) – jumătate din totalul de 3.228 existente.

Situația publică din administrația locală. Sursa: Guvernul României

„Vedem că între numărul maxim de posturi unde poate acţiona Guvernul şi numărul efectiv de posturi ocupate sunt 32% care înseamnă posturi care nici n-au fost înfiinţate sau posturi vacante. Prin urmare, când reduci cu 25% înseamnă că nu atingi niciun post ocupat pentru că ajungi puţin deasupra lor. Când Ministerul Dezvoltării a propus o reducere de 25% ne-am dat seama că, de fapt, facem ce-am mai făcut, le spunem oamenilor că vom face reduceri ale căror efecte sunt aproape nule, a arătat Bolojan.

„Numărul posturilor neînființate și vacante din totalul posturilor prevăzut prin lege la momentul de față este de 61.000, sau 32%. Orice reducere mai mică de 30% nu are decât efecte marginale. O reducere de 25% față de normativul maxim ar însemna, în fapt, desființări de posturi fictive (diferența dintre normativul maxim și organigrame) și de posturi vacante” – vezi aici analiza prezentată de Guvern.

Simulări

La nivelul Executivului au fost făcute simulări pentru cum ar arăta disponibilizările în administrația locală:

„Dacă vrem să avem o reducere, de exemplu, de 5% efectivă a personalului în administraţia publică locală din România, înseamnă, pe principiul pe care vi l-am arătat, că ar trebui să reducem cu cel puţin 30% numărul maxim ca să avem un efect asupra posturilor ocupate. Am făcut o astfel de simulare şi din peste 3.200 de unităţi administrative, în sub 1.000 ar trebui redus personalul în această ipoteză. Asta înseamnă că în aceste 1.000 de localităţi, care înseamnă 30% din numărul de unităţi administrative, cu siguranţă există personal supradimensionat”, a spus prim-ministrul.

El a adăugat că „dacă am face un calcul de aproximativ 10% reducere efectivă de personal la posturile ocupate, ar însemna ca din numărul total de posturi să avem o reducere de aproximativ 40% ca să avem efecte asupra numărului de posturi efectiv ocupate”.

„Dacă am vrea să avem un efect de 15% reducere, ar însemna că ar trebui să aplicăm un procent de 45% la baza maximă, ceea ce ar însemna că în aproape 2.000 de unităţi administrative, deci în 60%, trebuie făcute reduceri”, potrivit lui Bolojan.

Cele mai mari reduceri ar trebui făcute în:

județul Prahova – 724 de posturi din 68 de unități

București, cu 708 posturi

Argeș – 649 de posturi din 58 de unități

Suceava – 627 de posturi din 48 de unități,

Galați – 522 de posturi din 61 de unități

Mureș – 513 posturi din 56 unități.

Celelalte județe sunt cu reduceri sub 500 posturi.

SIMULARE REDUCERE POSTURI OCUPATE (Simulare cu -10% posturi ocupate la nivelul țării)

Click pentru a vizualiza harta fullscreen.