DOCUMENT. Bugetarii vor trebui să renunțe la 85% din pensie, dacă o cumulează cu salariul. Guvernul Bolojan a aprobat proiectul de lege și cere Parlamentului dezbatere în regim de urgență

Guvernul Bolojan a aprobat, în ședința de joi, proiectul de lege prin care se instituie reguli noi pentru cumulul pensiei cu salariul la stat, mobilitatea și reorganizarea instituțiilor. Documentul a fost înaintat Parlamentului, pentru a fi dezbătut și adoptare în regim de urgență.

Proiectul, propus de Ministerul Muncii, stabilește că beneficiarii pensiilor de serviciu sau ai pensiilor militare de stat își pot continua activitatea în instituțiile publice în condițiile exprimării opțiunii pentru reducerea cu 85% a cuantumului pensiei, pe toată durata desfășurării activității.

Măsura are în vedere evitarea cumulului integral a două venituri provenite din fonduri publice și nu afectează situația persoanelor pensionate care desfășoară activitatea în sectorul privat.

Proiectul de lege aprobat armonizează și reglementările privind menținerea în activitate a funcționarilor publici peste vârsta standard de pensionare cu Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Aceștia pot solicita continuarea activității cu cel puțin 30 de zile înainte de îndeplinirea condițiilor de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale până la vârsta de 70 de ani, în baza aprobării conducătorului instituției.

Noul act normativ introduce modificări și în ceea ce privește regimul juridic al suspendării raporturilor de serviciu și introduce un mecanism meritocratic în cazul reorganizărilor instituționale, precum și limitări temporare ale mecanismelor de mobilitate, respectiv detașarea și transferul.

„Reforma instituțiilor publice nu mai este un subiect pe care îl putem amâna. O administrație modernă înseamnă proceduri clare, procese simple și responsabilitate reală din partea celor care lucrează în serviciul statului. Doar așa putem construi instituții care răspund cu adevărat nevoilor oamenilor. Dar reforma nu este un moment izolat, ci un angajament continuu. Înseamnă să îmbunătățim constant ceea ce funcționează și să corectăm ceea ce nu funcționează. Și mai cred că o administrație eficientă trebuie să fie una în care cetățenii pot avea încredere” – a declarat Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Documentul mai prevede, în contextul restricțiilor fiscal-bugetare, reguli tranzitorii pentru încetarea detașărilor existente, finalizarea procedurilor în curs și posibilitatea unor transferuri strict în interesul serviciului, în vederea evitării limitării ocupării posturilor vacante și pentru o gestionare riguroasă a resurselor umane.

În același timp, perioadele de suspendare sunt recunoscute ca vechime în grad profesional, pentru a elimina tratamentele diferențiate între funcționarii aflați în situații comparabile. Totodată, se introduce o limită maximă de 6 ani în cazul suspendărilor generate de activități în cadrul organismelor Uniunii Europene sau internaționale, pentru prevenirea blocării pe termen lung a unor funcții publice și pentru asigurarea predictibilității organizatorice.

Actul normativ aprobat de Guvern introduce și un mecanism meritocratic în situațiile de reorganizare instituțională în care sunt luate în calcul și eliberări din funcție a personalului.

Documentul instituie obligația instituțiilor de a pune la dispoziția funcționarilor aflați în preaviz funcțiile publice vacante corespunzătoare, posibilitatea organizării unui examen de selecție atunci când mai mulți funcționari îndeplinesc condițiile pentru aceeași funcție, pentru asigurarea unui tratament egal, și suspendarea perioadei de preaviz pe durata desfășurării examenului.

Modificările propuse de MMFTSS răspund atât nevoilor instituționale, cât și necesității de a proteja drepturile și evoluția profesională a angajaților din sistemul public și asigură coerența normativă, transparența în procesele administrative și o utilizare responsabilă a resurselor publice.