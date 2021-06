DOCUMENT. Cîţu: Împrumuturile din PNRR vor fi folosite doar în investiţii, nu la consum

Împrumuturile pe care România le va atrage prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) vor fi folosite doar în investiţii, a asigurat premierul Florin Cîţu, miercuri, la prezentarea acestui plan de către ministrul Cristian Ghinea.

„România are nevoie acută de investiţii, am investit anul trecut sume record, continuăm să investim şi anul acesta. Aceste împrumuturi pe care le luăm prin PNRR se vor duce doar în investiţii, aici este foarte clar, nu pot să meargă în consum. Deci, aceşti bani nu vor merge în consum, vor merge doar în investiţii şi aici nu cred că există dezbatere la nivelul clasei politice, la nivelul societăţii că împrumuturile nu sunt bune”, a declarat Florin Cîţu.

Premierul a precizat că „noi oricum ne împrumutam pentru a investi în România, deci avem nevoie de autostrăzi, avem nevoie de spitale, avem nevoie de şcoli, iar împrumuturile pe care le luăm prin PNRR sunt la o dobândă mult, mult mai mică, vorbim de zero la sută aproape, zero şi ceva la sută, dobândă la care se împrumută Germania, Spania, Italia, etc., toate ţările din zona euro”.

„Pentru România, reprezintă un plus faptul că se poate împrumuta la aceste dobânzi şi va putea face investiţii. Partea importantă este că investim foarte mult într-un termen foarte scurt, ceea ce înseamnă o provocare şi pentru economia României, să poată să folosească aceste resurse, 29,2 miliarde de euro, fără să creeze dezechilibre. Şi asta este partea bună a acestui program, să se termine toate aceste investiţii în 2026″, a completat Cîţu.

Premierul a explicat că prin PNRR trei mari sectoare vor primi sume importante de bani: Transporturi – 6,7 miliarde de euro, Educaţia – 3,6 miliarde de euro şi Sănătatea – 2,4 miliarde de euro.

„Este vorba despre 29,2 miliarde de euro, bani care vor fi folosiţi pentru a construi aproximativ 450 de kilometri de autostradă, sute de şcoli şi de creşe, vom construi şi vom renova zeci de spitale. În 2024, va exista un spital nou construit. Şi asta este o premieră a ultimilor 30 de ani, (…) vom avea un spital construit în 2024. Aşa cum am promis, este foarte important pentru această guvernare să construiască spitale. Criza prin care am trecut anul trecut şi încă mai trecem, această pandemie, a arătat foarte clar şi a pus presiune pe toate sistemele de sănătate din Uniunea Europeană şi a arătat foarte clar limitele sistemelor de sănătate şi de aceea este foarte important pentru noi să dezvoltăm reţeaua de spitale, să o modernizăm “, a spus Cîţu.

Ultima variantă a proiectului PNRR a fost depus, luni, la Comisia Europeană, iar miercuri a fost prezentat în detaliu,

