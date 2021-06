DOCUMENT. Dan Barna: Nuca cea mai tare din PNRR a fost infrastructura

Vicepremierul Dan Barna a declarat, miercuri, că „nuca cea mai tare” din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) a fost infrastructura.

El a precizat că vor fi construiţi sute de kilometri de autostradă.

„După cum ştiţi deja, România este ţara care are în propunere cea mai consistentă componentă de investiţii, pentru că nevoia şi deficitul era unul important. Am reuşit, şi îl felicit pe ministrul Cristian Ghinea şi pe premierul Florin Cîţu pentru faptul că am reuşit să rămânem în acest demers deloc simplu, să rămânem consecvenţi pe menţinerea componentei de infrastructură, chiar dacă în alte ţări europene componenta de infrastructură este mult mai mică. Şi avem practic A7 – autostradă din Moldova, practic din Ploieşti trecând prin Buzău, Focşani, Bacău până la Paşcani, vorbim de 324 km în zona cea mai văduvită de infrastructură de transport. Este o autostradă pe care o aşteptăm cu toţii. Avem capetele de la A8 – Târgu Mureş – Miercurea Nirajului şi Leghin – Paşcani şi Margina – Holdea, o bucată de 9 km necesari care completează şi Nădăşel – Poarta Sălajului, alţi 42 km. Sunt cei aproape 450 km de autostradă făcuţi prin acest program”, a anunţat Barna.

Ce nu a spus el este că bugetul a fost redus drastic, față de varianta transmisă la Bruxelles în luna martie:

El s-a mai referit la capitolul de transformare digitală, menţionând că 8,5 milioane de cetăţeni vor avea carte de identitate electronică.

„Este un pas important, pe care îl facem spre acea digitalizare care nu ne fură nici sufletele, nu ne perverteşte celulele, ci pur şi simplu ne aşează într-o logică funcţională şi simplifică viaţa de zi cu zi”, a adăugat vicepremierul.

Dan Barna a mai spus că PNRR a necesitat multă muncă, adăugând că România intră în etapa de a transforma acest program în realitate.

