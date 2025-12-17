DOCUMENT. Guvernul Bolojan blochează posibilitatea consiliilor locale de a limita majorarea impozitelor pentru 2026. Legea 239 abia promulgată, modificată prin OUG

Într-o ședință extraordinară convocată miercuri, Guvernul Bolojan a blocat, printr-o Ordonanță de urgență (OUG), posibilitatea consiliilor locale de a limita majorarea cu aproape 80% a taxelor și impozitelor pentru 2026, așa cum prevede Legea 239/2025 abia promulgată, luni, de președintele Nicușor Dan.

Precizările Guvernului:

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 239/2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București vor aproba, până la data de 31 decembrie 2025, hotărârile privind cotele impozitelor și taxelor stabilite pentru anul 2026, potrivit actului normativ adoptat de Guvern. Înainte de intrarea în vigoare a prezentei reglementări, autoritățile publice locale aveau obligația de adopta hotărârile cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar.

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a comunica Direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanţelor publice hotărârile consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, în termen de 3 zile lucrătoare, de la data adoptării.

Ordonanța de urgență introduce o nouă sancțiune pentru neadoptare a hotărârii de consiliu local, prin posibilitatea Ministerului Finanțelor de a sista temporar alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit și sume pentru echilibrare, cu excepția cheltuielilor salariale și sociale obligatorii.

Avantajul este că situația privind taxele și impozitele locale este clarificată până la 31 decembrie, în condițiile de întârziere a publicării pachetului doi de măsuri fiscal-bugetare, urmare a întârzierii deciziei CCR.

Noile reglementări adoptate de Guvern vor permite autorităților locale aprobarea de îndată, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025, hotărâri ale consiliilor locale/hotărâre a Consiliului General al Municipiului București cu privire la impozitele și taxele locale, în limitele și în condițiile prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, prin Ordonanța de Urgență adoptată astăzi se armonizează unele termene de intrare în vigoare a unor taxe și impozite locale. Ordonanța de urgență clarifică și ajustează, înainte de intrarea în vigoare, unele prevederi ale Legii nr. 239/2025, publicată luni și care urmează să intre în vigoare în 18 decembrie 2025, în vederea asigurării unei aplicări unitare și coerente la nivelul autorităților publice locale.

Principalele clarificări și ajustări introduse prin OUG:

• Consiliile locale pot adopta hotărârile privind taxele și impozitele locale până la 31 decembrie, prin convocarea de îndată a ședințelor.

• Celelalte taxe și impozite locale, altele decât cele pentru clădiri și terenuri, pot fi indexate cu rata inflației.

• Regimul actual de impozitare a clădirilor rezidențiale se menține până în 2027, inclusiv pentru persoanele juridice, urmând ca din 2027 impozitarea să se facă pe baza valorii de piață, conform reformei asumate prin PNRR.

• Sunt operate corecții tehnice și de redactare, fără impact asupra conținutului reformei.

Măsurile asigură clarificări pentru autoritățile locale și contribuabili, în acord cu angajamentele României prin PNRR.

Download (PDF, 33KB)