DOCUMENT. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea lui Bolojan de majorare în 2026 a impozitelor pe locuințe și mașini, precum și a unor taxe

Președintele Nicușor Dan a promulgat luni, înainte de a pleca la summitul de la Helsinki, legea privind majorarea cu 75,6% a impozitelor pe locuințe, terenuri și mașini, precum și creșterea unor taxe și instituirea altora noi, de la 1 ianuarie 2026. (Vezi document la finalul articolului)

Actul normativ (Legea 239/2025) și decretul de promulgare au fost publicate, luni seară, în Monitorul Oficial nr. 1.160.

Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice face parte din Pachetul 2 de măsuri fiscale și a fost adoptată la sfârșitul lunii august, prin angajarea răspunderii în Parlament de către premierul Ilie Bolojan.

Actul normativ a fost atacat la Curtea Constituțională, care a decis corectarea în Parlament a unor articole privind ANAF. După ce Legislativul a pus în acord legea cu prevederile din decizia Curții Constituționale, aceasta a fost atacată din nou la CCR, dar pe 10 decembrie, curtea a declarat-o constituțională.

