DOCUMENT. Proiect de Lege privind plata pensiilor private. Guvernul Bolojan modifică Pilonul II și Pilonul III: NU mai pot fi retrași toți banii, ci un avans de 25% și apoi plăți lunare de valoarea pensiei sociale

Guvernul Bolojan va modifica, în ședința de vineri, cuantumul plăților din Pilonul II și Pilonul III de pensii, astfel încât participanții să nu poată retrage întreaga sumă, ca în prezent, ci doar un avans de 25% din bani, apoi plăți lunare de valoarea pensiei sociale.

Participanții la Pilonul II și Pilonul III de pensii private vor plăti, la retragere, două taxe:

CASS 10% din suma ce depășește 3.000 de lei

10% impozit pe profit.

Proiectul de Lege privind plata pensiilor private va fi aprobat de Executiv și apoi va merge în Parlament, pentru dezbatere și adoptare. (Vezi document la finalul articolului)

Prin propunerea legislativă, participanții vor putea primi doar un avans de 25% și apoi retrageri programate, reprezentând o pensie lunară pe o perioadă fixă, determinată. Mai există opțiunea de anuitate viageră – pensie pe întreaga durată a vieții.

„Art. 55 – Posibilitatea obținerii unui avans din pensie

(1) Membrul unui fond de plată poate primi maximum 25% din valoarea activului său personal transferat

către fondul de plată, la cerere, o singură dată, sub formă de plată unică acordată înaintea începerii plății

pensiilor lunare.”

„Art. 60 – Pensia de tip retragere programată

(4) Valoarea plății lunare aferente pensiei de tip retragere programată este prevăzută în contractul de plată și este egală cu valoarea indemnizației sociale pentru pensionari stabilită pentru sistemul public de pensii, cu excepția ultimei plăți lunare, care va fi o plată reziduală.

(6) Prin excepție de la alin. (4), în cazul în care valoarea activului personal utilizat pentru încheierea

contractului de plată, în corelație cu valoarea pensiei lunare menționată la alin. (4), determină o perioadă

de plată mai mare de 10 ani, pensia lunară”.

Dacă decesul se produce înainte de consumarea sumei, restul va reveni către moștenitorii pensionarului.

La anuitate viageră, suma va fi stabilită în urma unor calcule statistice (speranța de viață, mortalitatea etc.).

În expunerea de motive se arată următoarele:

„În absența unei legi care să stabilească organizarea și funcționarea fazei de plată a pensiilor private, potrivit

legislației în vigoare la acest moment, participantul care îndeplinește condițiile de pensionare

primește o plată unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere.

Astfel, pentru pensiile administrate privat (pilonul II), dacă în anul 2011 s-au efectuat plăți unice

reprezentând pensie pentru limita de vârstă, în valoare de 264.422 lei, în anul 2024 acestea au ajuns la

valoarea de 454.520.694 lei. Totalul plăților în perioada 2011 – 2024 este de 1.451.845.118 lei.

Pentru pensiile facultative (pilonul III) în anul 2011 s-au efectuat plăți unice reprezentând pensie pentru

limita de vârstă, în valoare de 1.361.877 lei, în anul 2024 acestea ajungând la suma de 93.128.848 lei. Totalul

plăților în perioada 2011 – 2024 este de 495.903.751 lei.

În ceea ce privește situația plăților eșalonate, acestea au început să fie solicitate de către participanți începând

cu anul 2018, ca urmare a creșterii valorii activelor, precum și a conștientizării faptului că activul acumulat

reprezintă pensie și încasare eșalonată lunar.

În perioada 2018 – 2024, pentru pensiile administrate privat (pilonul II) s-au efectuat plăți eșalonate

reprezentând pensie, în valoare de 563.597.391 lei, iar pentru pensiile facultative (pilonul III), plățile

eșalonate s-au ridicat la valoarea de 38.719.269 lei.

În acest context, în care legiuitorul a prevăzut doar o perioadă de maximum 5 ani în care să se poată asigura

temporar faza de plată eșalonată a pensiilor private pentru participanții la sistem,

Având în vedere sumele tot mai mari acumulate în conturile individuale ale participanților și pe care aceștia

le solicită ca plată unică sau eșalonată,

Perspectiva și situația demografică în care cele mai însemnate valori eligibile la plată sunt consemnate ca

fiind așteptate începând cu anul 2030, ca urmare a îndeplinirii condițiilor de pensionare a unui număr

însemnat de participanți la fondurile de pensii private,

Elaborarea și adoptarea Legii privind plata pensiilor private reprezintă un demers esențial, necesar și

prioritar, având ca scop completarea cadrului legal aplicabil pensiilor private, prin crearea bazei de

funcționare a fazei de plată a pensiilor și a condițiilor pentru operaționalizarea sa”.

Fondurile de pensii private obligatorii Pilon 2 aveau 8.347.560 participanţi și active în valoare de 166,2 miliarde lei, la finalul lunii mai 2025, în creştere cu 19% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024, potrivit Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Fondurile de pensii facultative Pilon 3 aveau 899.342 de participanţi și active în valoare de 6,1 miliarde de lei, la finalul lunii mai 2025, în creştere cu 21%.

Contribuţiile încasate în luna mai 2025 la Pilonul 2 au fost în valoare de 1,95 miliarde lei, în timp ce contribuţia medie a fost 430 lei. La Pilonul 3, valoarea contribuţiilor virate în luna mai a fost de 77,7 milioane lei, în timp ce contribuţia medie a fost 169 lei.

În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN şi Vital.

Pe Pilonul III sunt active următoarele fonduri de pensii: Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esenţial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare şi Stabil.

Plățile totale făcute participanților până în prezent sunt de circa 4 miliarde de lei la Pilonul 2 de pensii și de 870 milioane lei la Pilonul 3.

Mai precis, în fiecare lună se plătesc, atât pentru Pilonul 2 de pensii, cât și pentru Pilonul 3, între 150 și 200 milioane de lei. La finalul lunii iulie, cel mai probabil a fost depășită suma de 5,1 miliarde de lei, adica 1 miliard de euro, plătită contribuabililor la pensiile private.

