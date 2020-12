DOCUMENT. VIDEO. Cîțu: „Nu sunt adeptul tăierii salariilor bugetarilor”. Doar le îngheață prin OUG

Guvernul îngheață salariile bugetarilor la nivelul lunii decembrie 2020, fără a le tăia, a anunțat, luni, premierul Florin Cîțu. (Vezi la finalul articolului proiectul de ordonanță de urgență (OUG) ce va fi adoptat în ședința de miercuri, 30 decembrie)

„În ceea ce privește angajații din mediul bugetar, am spus-o, o repet şi o voi spune tot timpul: nu sunt adeptul tăierii salariilor, nu vor fi tăiate salarii. În acest moment analizăm dacă legea în vigoare este eficientă, privind salariile din domeniul public, că au apărut tot felul de anomalii şi excepții în momentul în care această lege a fost aprobată. Vom face o analiză amplă, vom veni cu rezultatele, iar, până atunci, veniturile angajaților se mențin la nivelul anului 2020, decembrie 2020. Deci veniturile angajaților din sectorul public, atât central, cât şi local se mențin la nivelul venitului din decembrie 2020, până la momentul în care vom avea o analiză asupra efectelor şi implicațiilor legii salarizării, a acelor excepții care au tot apărut şi așa cum a fost ea modificată si aplicată greșit, spun eu, în ultimii ani”, a spus prim-ministrul. Transcriptul celorlalte declarații ale premierului, AICI. Amintim că bugetarii au rămas cu salariile intacte pe tot parcursul pandemiei, indiferent că a fost stare de urgență sau stare de alertă, numai salariații din mediul privat fiind siliți să accepte șomaj tehnic.

„Salariul minim va crește cu 3,1%”

În același timp, Guvernul Cîțu a decis să majoreze, în ședința de miercuri, cu doar 70 de lei – ceea ce însemnă 40 de lei „în mână” – salariul minim pe economie, primit în prezent de 1,37 de milioane de angajați din mediul privat.

„Astăzi, am avut o discuție cu patronatele și sindicatele despre salariul minim. Știți foarte bine că economia României trece printr-o criză alături de toate economiile lumii. Pe de-o parte antreprenorii, care au dus greul anul trecut, au susținut economia în această perioadă de criză, au venit cu propunerea de a menține constant, deci de a nu crește salariul minim în economie. Pe altă parte, bineînțeles, sindicatele au venit și cu o propunere de a crește salariul minim cu peste 7%. Eu spun că am găsit o formulă de compromis pentru toată lumea. Salariul minim, din punctul nostru de vedere, va crește puțin peste rata inflației. Rata inflației, anul acesta, este estimată sub 2%, în jur de 1,8%, salariul minim crește cu 3,1% pentru anul viitor. Asta arată că susținem veniturile mici ale românilor, în același timp înțelegem costurile pentru antreprenori şi credem noi că este formula care să susțină dinamica economiei în 2021 și în viitor”.

Voucherele de vacanță și sporurile rămân intacte

Voucherele de vacanță rămân intacte în anul 2021. În cuantum de 1.450 lei, acestea se vor emite doar în format electronic, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență (OUG), ce va fi adoptat în ședința de miercuri, 30 decembrie.

Proiectul de OUG prevede:

menținerea în anul 2021 a cuantumului brut din decembrie 2020 al salariilor de bază /soldelor /indemnizaţiilor demnitarilor;

/soldelor /indemnizaţiilor demnitarilor; menținerea în 2021, la nivelul din decembrie 2020, a sporurilor acordate bugetarilor;

acordate bugetarilor; menținerea în 2021 a indemnizației de hrană acordată în 2020, iar pentru instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, la nivelul din 2019;

acordată în 2020, iar pentru instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, la nivelul din 2019; suspendarea acordării pensiilor speciale pentru primari până la 1 ianuarie 2022;

până la 1 ianuarie 2022; menținerea la 145 lei a punctului de amendă;

indemnizația de vacanță la nivelul unui salariu de baza brut, prevăzută în Legea salarizării bugetarilor, a fost amânată până la 1 ianuarie 2022;

la nivelul unui salariu de baza brut, prevăzută în Legea salarizării bugetarilor, a fost amânată până la 1 ianuarie 2022; indemnizația de merit pentru activități de notorietate în domeniul culturii, științei și sportului se menține, în 2021, la nivelul de 6.240 lei/lună;

pentru activități de notorietate în domeniul culturii, științei și sportului se menține, în 2021, la nivelul de 6.240 lei/lună; venitul minim de incluziune pentru familiile şi persoanele singure aflate în situaţie de dificultate va intra în vigoare la 1 aprilie 2022;

pentru familiile şi persoanele singure aflate în situaţie de dificultate va intra în vigoare la 1 aprilie 2022; indemnizația lunară egală cu 50% din salariul de bază al funcției de medic, medic stomatolog sau farmacist, ce trebuia acordată cadrelor didactice din domeniul medico-farmaceutic din universități, a fost prorogată cu un an, până la 1 ianuarie 2022;

din salariul de bază al funcției de medic, medic stomatolog sau farmacist, ce trebuia acordată cadrelor didactice din domeniul medico-farmaceutic din universități, a fost prorogată cu un an, până la 1 ianuarie 2022; pensiile militare de stat, pensiile de serviciu ale parlamentarilor, diplomaților, celor de la Curtea de Conturi, ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor nu se vor actualiza, în 2021, cu rata inflației (estimată la 1,8%);

ale parlamentarilor, diplomaților, celor de la Curtea de Conturi, ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor nu se vor actualiza, în 2021, cu rata inflației (estimată la 1,8%); voucherele de vacanță ale bugetarilor , în cuantum de 1.450 lei, se vor emite doar în format electronic;

, în cuantum de 1.450 lei, se vor emite doar în format electronic; valabilitatea voucherelor de vacanță emise în perioada martie 2019 – decembrie 2019 și ianuarie 2020 – noiembrie 2020, indiferent de suport, se prelungește până la data de 31 decembrie 2021;

emise în perioada martie 2019 – decembrie 2019 și ianuarie 2020 – noiembrie 2020, indiferent de suport, se prelungește până la data de 31 decembrie 2021; vor fi scutite de TVA cu drept de deducere livrările de dispozitive medicale pentru diagnosticul in vitro al COVID-19, de vaccinuri împotriva COVID-19, precum și serviciile de vaccinare și testare aferente, altele decât cele scutite de TVA conform art. 292 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, efectuate până la data de 31 decembrie 2022;

pentru diagnosticul in vitro al COVID-19, de vaccinuri împotriva COVID-19, precum și serviciile de vaccinare și testare aferente, altele decât cele scutite de TVA conform art. 292 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, efectuate până la data de 31 decembrie 2022; operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligaţia de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale, până la data de 31 decembrie 2021;

ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligaţia de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale, termenul din OUG 69 privind amnistia fiscală la penalități va fi 31 martie 2021 (față de 15 decembrie);

pentru eșalonarea simplificată a datoriilor, persoanele fizice si firmele pot depune o cerere la organul fiscal și în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2021 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;

rabursarea TVA cu control ulterior are un nou termen: 31 martie 2021.