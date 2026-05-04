Dominic Fritz: „Parlamentarii USR vor spune «Prezent, nu votez!» la moțiune”, la fel ca PNL şi UDMR

Dominic Fritz a declarat luni că parlamentarii USR vor fi prezenți în sala de plen, marți, dar nu vor vota la moţiunea de cenzură anti-Bolojan.

„Grupul parlamentarilor USR a avut o ședință în care a discutat abordarea pentru ziua de mâine. Pentru o parte din această ședință a venit și premierul Ilie Bolojan, a mulțumit miniștrilor USR pentru munca lor și noi, la rândul nostru, am exprimat foarte clar susținerea noastră pentru Guvernul condus de el. Pentru ziua de mâine, parlamentarii USR vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota la această moțiune. Atunci când vor fi chemați, vor spune: «Prezent nu votez!». Am înțeles că o abordare similară o vor avea și colegii de la PNL şi UDMR”, a spus Fritz, după ședința conducerii USR.

„Oricine crede că zarurile au fost aruncate, că jocul a fost făcut deja, nu este așa. Știm foarte bine ca sunt mai mulți parlamentari care au semnat moțiunea, care își dau seama că este o capcană întinsă de către PSD și AUR poporului român, care își dau seama că deja românii plătesc prin rate la credite, leul s-a depreciat brusc, enorm în ultimele zile. De aceea, eu cred că este foarte posibil ca mâine să vedem o surpriză și să vedem că această moțiune va pica”, a dadăugat Dominic Fritz.