După magistrați, urmează polițiștii și militarii. Bolojan: „Ne place, nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare” și pentru celelalte categorii cu statut special

Premierul Ilie Bolojan a declarat că vârsta de pensionare trebuie să crească și pentru celelalte categorii de angajați care au pensii speciale, în afată de magistrați, pentru a evita colapsul sistemului în următorii 5-10 ani.

Ese vorba despre cei cu statut special, în jur de 200.000: polițiști și jandarmi (aproximativ 80.000), militari (circa 89.500), angajați ai STS, SPP, SRI, SIE (peste 11.800), aviatori și personal navigant, grefieri și criminaliști din parchete, primari, parlamentari și personal din Parlament.

Întrebat la TVR Info, luni seară, dacă în pachetul trei de reformă vor intra şi măsurile privind celelalte categorii care au pensii speciale, pe lângă cele ale magistraţilor, Bolojan a răspuns afirmativ:

„Din punctul meu de vedere, suntem în situaţia în care avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa muncii, în piaţa reală a muncii. Şi pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare, în aşa fel încât, în intervalul 50 – 65 de ani, populaţia care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine să o înlocuiască”.

Marți, Guvernul a transmis o precizare: „Nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare. În interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârsta de pensionare a categoriilor cu statut special în aceasta privință, deci la elimnarea excepțiilor de la vârsta standard”.