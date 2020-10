După Rafila, intră în PSD și Streinu-Cercel, direct pe lista de candidați pentru Parlament

La două zile după ce dr. Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, și-a anunțat intrarea în PSD direct pe lista de candidați pentru Parlament, face acest pas și dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului „Matei Balş” din Capitală.

Adrian Streinu Cercel se află pe locul doi, după Gabriela Firea, pe lista de candidați PSD pantru Senat, a anunțat duminică, într-o conferință de presă, liderul partidului, Marcel Ciolacu.

Cercel: „Nu consider că e normal să demisionez”

Adrian Streinu Cercel a declarat, răspunzând unei întrebări: “Nu consider că e normal să demisionez întrucât la Matei Balş sunt pacienţi internaţi care au nevoie de suportul meu ca specialist. În momentul în care voi deveni membru al Parlamentului României, evident că voi părăsi această funcție”.

Despre acuzațiile că ar vrea să fie parlamentar pentru a avea imunitate în cazul în care pe numele său ar fi deschis un dosar penal și dacă are această teamă, Cercel a răspuns: „Nici pomeneală! Mi-e martor şi cel de sus şi cei de pe Terra cu ceea ce am făcut la Matei Balş. Mai mult decât atât, am avut Curtea de Conturi la noi în audit și, culmea, raportul a fost publicat în presă”.

În 23 aprilie, doctorul Adrian Streinu-Cercel a fost demis din funcția de președinte al Comisiei pentru managementul clinic și epidemiologic al COVID-19, după ce în presă a apărut un plan propus de el care prevedea izolarea timp de mai multe săptămâni a persoanelor vârstnice.