După REPER, a sesizat și USR Parchetul European în cazul achiziţiei de BMW-uri

La o zi după sesizarea depusă la Parchetul European de europarlamentarul Alin Mituța, membru REPER (partid înființat de Dacian Cioloș după demisia din USR PLUS), i-a urmat exemplul și liderul USR, Cătălin Drulă, în cazul achiziţiei a 600 de BMW-uri de către subalterniide laPoliția Română a ministrului de Interne, Lucian Bode.

USR a sesizat, totodată, Autoritatea de Management, Oficiul European de Luptă Antifraudă şi Curtea de Conturi în cazul licitaţiei desfăşurate de Poliţia Română pentru achiziţionarea de automobile BMW.

În cadrul unei conferinţe de presă, preşedintele USR, Cătălin Drulă, a precizat că achiziţia implica bani europeni şi că au fost sesizate autorităţile care ar trebui să se ocupe de controlul fondurilor.

„Pe de o parte, Autoritatea de Management, care este prima care trebuie să facă activitatea de control. Este încălcată în mod clar directiva europeană transpusă şi în legislaţia naţională care spune că nu poţi face specificaţii tehnice pentru a restrânge concurenţa. Şi aici e caz clar de corecţii financiare şi de sesizare a OLAF. Am sesizat şi noi OLAF şi Parchetul European. Este o obligaţie pe care o are Autoritatea de Management: în momentul în care sesizează suspiciuni de fraudă, să sesizeze DLAF şi Parchetul European. I-am trimis domnului Felix Ardelean, director general care se ocupă de control, o sesizare în acest sens. De asemenea, preşedintele Autorităţii de audit din cadrul Curţii de conturi, preşedintele Curţii de Conturi, precum şi Comisia Europeană, pe doamna comisar Ferreira”, a spus liderul USR.

Drulă a declarat că prin cerinţele formulate în caietul de sarcini „toate modelele concurente” ar fi fost eliminate, prin “mici” modificări. În opinia acestuia, pentru unele cerinţe “nu există nicio explicaţie”.

„Au apărut chiar glume în spaţiul public, că mai lipsea să se ceară sigla respectivei mărci pe maşină. De fapt, nu e o glumă, e un lucru foarte serios, pentru că este un caiet de sarcini scris ca să se potrivească un singur model de maşină, vândut de prietenul preşedintelui. Sunt fonduri europene la mijloc şi acest furt trebuie anchetat. (…) De ce în caietul de sarcini maşina trebuie să aibă maxim 1.450 mm? Asta elimină doi concurenţi direcţi care au 6 mm în plus la maşină. Toate caracteristicile sunt făcute pe un singur model. Împreună cu colegii mei am făcut un studiu de piaţă. Practic, elimină toate modelele concurente sau două-trei modele care rămân sunt din cu totul altă gamă de preţ, care nu pot concura la preţ, deci este o achiziţie cu dedicaţie”, a spus Drulă.

Preşedintele USR i-a cerut procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Crin Bologa, să se autosesizeze în acest caz.

„Este un caz clasic, o neruşinare, este o dovadă a nivelului de impunitate la care s-a ajuns la nivelul statului român. În momentul în care îţi permiţi în halul acesta să faci un caiet de sarcini, cu dedicaţie pentru un prieten politic, înseamnă că se simt de neatins. Aici, iarăşi, apel către Ministerul Public, am văzut declaraţia domnului Bologa. Este musai să investigheze ce s-a întâmplat acolo. Regimul Iohannis a impus o reţea de furt peste România, iar preşedintele este patronul acestei hoţii şi protectorul mafiei. Uitaţi-vă cine a ajuns să apere Poliţia Română, în conferinţă de presă: un sindicalist care este anchetat penal pentru aderenţă la un grup infracţional organizat”, a susţinut Drulă.

După Sindicatul Europol, a sărit cu acuzații și Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP).

Acuzații i-au fost aduse și președintelui Klaus Iohannis, prieten declarat al importatorului auto care a câștigat licitația, Autoturisme Bavaria – care a fost, de altfel, singurul ofertant.

Șeful statului a cerut verificări „la sânge”, iar șeful Poliției Române a ieșit public cu justificări:

Cu un minim efort, am documentat cum au făcut băieții o licitație cu dedicație.

Cum ce faci? Pui în caietul de sarcini înălțime maximă de 1450mm și Octavia nu se califică pentru că are 1469mm.

Bonus: elimini și Volkswagen Passat-ul care are 1456mm.

Mercedes C 200 4MATIC. Ăsta e periculos. Are tot ce are și BMW-ul, ba chiar și cutie cu 9+1 trepte (9G-TRONIC). Prețul e competitiv, 41.000€, deci riști dacă nu-l elimini.