Elena Lasconi îi acuză cu fotografii pe contracandidații săi Nicușor Dan și Victor Ponta că s-au întâlnit cu Coldea. Ei neagă

Nicușor Dan: „Nu m-am întâlnit niciodată cu Coldea, decât acum 10 ani”

Într-o o conferință de presă organizată joi seară, Nicușor Dan a declarat: „Nu m-am întâlnit niciodată cu Coldea, decât acum 10 ani, în spațiu public. Era ziua Franței, acum 10 ani, la o recepție. Eu mă îndreptam spre ieși, am zis bună ziua bună ziua și asta a fost tot. Voi face plângere penală împotriva doamnei Lasconi pentru fals și înșelăciune. Este disperare în sistem și din acest motiv apar toate aceste mizerii, suntem avertizați că vor continua”.

Întrebat la ce se referă când spune „sistem”, el a răspuns: „Când spun sistem mă refer la dl Ciolacu. În 16 decembrie am anunțat că voi candida la președinție. A venit după un moment în care mai mulți lideri politici printre care dl Ciolacu, au spus că au înțeles lecția electoratului. În acel context am cerut sprijinul partidelor pro-occidentale. În campanie am văzut că AEP nu a fost deloc echitabilă între candidați, am văzut o campanie de presă în care CNA nu a intervenit. Același sistem e cel care protejează mafia imobiliară și șeful acestui sistem este Marcel Ciolacu”.