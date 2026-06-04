Eugen Tomac, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru; are 10 zile să formeze un guvern și să ceară votul Parlamentului

„Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma Guvernul din poziția de prim-ministru. E un moment important”, a declarat președintele Nicușor Dan, joi seară, la Cotroceni.

Decizia vine cu o zi înainte de împlinirea unei luni de la demiterea guvernului Bolojan, prin moțiunea de cenzură depusă de parlamentarii PSD și AUR și votată de aceștia, plus de cei de la SOS, POT și PACE, dar și de unii dintre deputații Grupului Minorităților.

Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a liste cu miniștrii noului Guvern.

Dacă pică la vot Guvernul Tomac, președintele va desemna un nou prim-ministru, și abia dacă și acesta eșuează în a forma un nou guvern, șeful statului poate să declanșeze alegeri anticipate. Nicușor Dan a declarat în repetate rândură că va evita să se ajungă acolo.

El a spus că, prin desemnarea lui Tomac, a ales „singura soluție posibilă”, un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția pe care o doresc românii.

Tomac a fost ales europarlamentar în urma unei alianțe PMP-USR-Forța Dreptei, la alegerile din iunie 2024. Însă partidul pe care îl conduce, PMP, nu a intrat în Parlament la alegerile din decembrie 2024, așa că este greu de crezut că Tomac va avea 233 de voturi necesare pentru a-și trece guvernul.