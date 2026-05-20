Fără majoritate pentru desemnarea unui nou premier. Nicușor Dan, consultări cu parlamentarii Uniți pentru România, PACE și neafiliați

Președintele Nicușor Dan i-a invitat la consultări la Cotroceni, joi, pe parlamentarii Uniți pentru România, PACE și pe neafiliați, pentru desemnarea noului premier.

Potrivit Administrației Prezidențiale, consultările vor începe la ora 09:00, cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România. De la ora 10:00 sunt programați reprezentanții grupului parlamentar PACE – Întâi România, iar de la ora 11:00 vor avea loc discuțiile cu parlamentarii neafiliați.

Șeful statului vrea să afle dacă acestea ar susține un guvern minoritar de stânga sau de dreapta.

Luni, au avut loc consultările cu delegațiile PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, SOS și POT. Aceste partide nu pot forma o majoritate parlamentară pentru a susține un guvern.

PSD negociază cu toate partidele de opoziție și cu parlamentarii neafiliați, pentru a crea chiar și un guvern monocolor, dacă UDMR nu își va dori un guvern minoritar alături de social-democrați.

Într-o astfel de variantă, PSD ar avea nevoie de circa 60 de voturi.