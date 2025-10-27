Firea nu candidează la fotoliul de primar al Capitalei: „Îl susțin din toate punctele de vedere pe Daniel Băluță”

Europarlamentara PSD Gabriela Firea a declarat, luni, că nu candidează la fotoliul de primar al Capitalei, lăsându-l pe edilul Sectorului 4, Daniel Băluță, să intre în cursa pentru alegerile din 7 decembrie.

„Îl susțin din toate punctele de vedere pe Daniel Băluță (…). Vrem să-i oferim absolut toate instrumentele necesare și umane, care sunt cele mai importante, spun eu, sinceritatea noastră, coagularea echipei, de asemenea, forța politică și forța administrativă. De aceea, împreună cu președintele interimar Sorin Grindeanu și cu colegii noștri de la cele șase sectoare am decis să îi predau ștafeta colegului meu Daniel Băluță la (șefia – n.r.) Organizația PSD București și fac acest lucru cu inima deschisă. Vreau să îi mulțumesc lui Sorin Grindeanu pentru încrederea pe care mi-a acordat-o, chiar dacă mai aveam doi ani (la șefia PSD București”, a declarat Firea, la Parlament.