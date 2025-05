George Simion promite că va concedia „treptat” 500.000 de bugetari. Nicușor Dan: „Asta e o prostie. Nu se poate; sunt sute de mii de profesori, medici, angajați în armată, poliție, justiție”

Candidatul AUR la turul II al alegerilor prezidențiale, George Simion, promite că va concedia „treptat” 500.000 de bugetari, dacă va ajunge la șefia statulu, iar Nicușor Dan, care s-a clasat alături de el la scrutinul din 18 mai, a replicat că „nu se poate”.

„Trebuie să ajungem înapoi, la 800.000 de angajați la stat. 500.000 ar trebui să plece. Dar să nu alarmăm pe cineva;se va întâmpla treptat, în următorii cinci ani”, a spus Simion, într-un interviu la Digi24.

Întrebat de jurnaliști pe această temă, Nicușor Dan a spus: „Asta e o prostie. Sunt sute de mii de profesori, medici, angajați în armată, poliție, sistemul de justiție. Propriu-zis funcționari atașați aparatului administrativ sunt 450.000. Nu se poate”.

Cei doi s-au întâlnit apoi la cel de al XIII-lea Congres al Blocului Național Sindical (BNS), unde președintele acestuia, Dumitru Costin, a reclamat că „avem o corupție endemică”.

Iar Simion l-a taxat pe Nicușor Dan: „A spus contracandidatul meu că vreau să dau afară profesorii. A mințit. Nu este o problemă cu profesorii din această țară, cu cadrele medicale, cu polițiștii, miitarii, pompierii și, în general, cu corpurile profesionale. Nu este o problemă cu funcționarii publici onești, muncitori, Nu este o problemă cu funcționarii publici onești. Problema pe care o avem în România este cu paraziții politici, cu membrii de partid care au înțesat atât administrația locală, cât și administrația centrală; dau un exemplu foarte prost pentru celelalte domenii de activitate și laudă statul la stat degeaba”.

Simion a criticat coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR, care nu a făcut reformele promise: „La începutul anului 2020 erau 800.000 de angajați în sectorul public din România. Acum, deși am avut două guverne care (…) au promis că vor reduce numărul celor din administrația locală și centrală, au depășit numărul de 1,3 milioane de angajași, din oportunism politic. (…) Aceste guverne știu ce au de făcut, dar nu pot face asta, pentru că au pile, relații, secretare, amante, membri de partid care trebuie să paraziteze administrația locală și centrală șitrebuie să blocheze activitatea oamenilor muncitori, capabili, care își doresc să performeze administrația locală și centrală. Cum scăpăm din această criză? Să vedem: crescând taxele, cum vrea coaliția PUPU, sau luând niște măsuri concrete pentru piața forței de muncă? Nu eu am depreciat leul, cum v-au mințit ieri la televiziunile „sistemului”, plătite din bani publici. Nu eu am creat un deficit bugetar imens de 9,3% – în realitate vă zic că este mai mare. Nu am fost părtaș cu oamenii aceștia, nu eu sunt urmașul lui Klaus Werner Iohannis”, a reclamat Simion.