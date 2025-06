Ghinea, atac la Rafila: „Leneș, incompetent și iresponsabil. Am reușit să avem finanțare pentru 24 de spitale în PNRR și termină doar unul”

Senatorul USR Cristian Ghinea l-a acuzat, joi, pe ministrul PSD al Sănătății, Alexandru Rafila, că a fost „leneș, incompetent și iresponsabil” în cei 4 ani cât s-a aflat la șefia instituției, deoarece nu va reuși să termine decât unul dintre cele 24 de spitale finanțate prin PNRR.



„Văd mult interes pentru dezbaterea de idei pe care am avut-o aseară la guvern cu ministrul Rafila. Lucrurile sunt mult exagerate față de discuția reală. Nu am ce să comentez decât atât. Am reușit să avem finanțarea a 24 de spitale în PNRR. Un miliard jumătate de euro. După 4 ani de implementare în care Rafila a fost ministru, Comisia Europeană a dat în scris că un singur spital poate fi gata la termen și că restul trebuie scoase din PNRR. România ratează o șansă istorică pentru că am avut un ministru leneș, incompetent și iresponsabil. Restul este gargară și tupeu”, a scris Ghinea pe Facebook.

Atacul vine ca răspuns la afirmația de joi dimineață a lui Alexandru Rafila referitoare la discuția cu Cristian Ghinea în cadrul negocierilor purtate între partide pentru noul Guvern:

„Cu domnul Ghinea nu am avut nicio discuție tensionată. Dânsul are de obicei discuții tensionate. (…) Cred că nu a înțeles. Dânsul înțelege foarte greu, în general, când vorbește altcineva”, a spus Rafila într-o declarație acordată presei, la Palatul Victoria.