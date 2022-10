Ghinea îl ironizează pe Ciolacu pentru comisia de anchetă pe care o vrea ca să „desecretizeze” PNRR

Fostul ministru al Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, îl ironizează pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, pentru comisia de anchetă pe care o vrea ca să „desecretizeze” PNRR.

Iată ce a scris Ghinea pe Facebook:

„Ditamai șeful de Parlament a amenințat pe hol că îmi arată el mie că am secretizat PNRR-ul, face Comisie de anchetă. Adineauri, s-a dus la Ghiță TV să arate dovada. DOVADA.

1. PNRR l-am publicat noi, complet, singurul guvern care a publicat toate anexele. Înainte de a fi gata, am mers de 3 (trei) ori în Parlament. Am invitat pesediștii la minister să îl consulte. Ei nu au făcut asta cu celelalte programe de fonduri europene, cu nici unul dintre ele. TOT PNRR se găsește încă pe site-ul ministerului: aici.

2. Marea dovadă a lui Ciolacu sunt câteva notițe scrise parțial de mine parțial de un secretar de stat unde stabileam cine are acces la comentariile Comisiei Europene. Comisia nu publică comentariile trimise oficial. După ce s-au scurs prin presă, cei de la Comisie au spus că nu ne mai trimit comentarii scrise. Ceea se îngreuna enorm procesul rapid de negocieri. Am anunțat de atunci, am zis-o eu în interviuri, că vom stabili circuitul hârtiilor astfel încât negocierile să meargă rapid: miniștri, secretari de stat, echipa PNRR din MIPE.