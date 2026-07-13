Greu de convenit un nou prim-ministru! Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni, înainte de a pleca la Paris, doar pe Grindeanu, Bolojan, Fritz și Kelemen

Președintele Nicușor Dan i-a chemat din nou la consultări, luni, pentru a desemna un nou prim-ministru după două încercări eșuate, doar pe liderii fostei coaliții de guvernare: Sorin Grindeanu (PSD), Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR) și Kelemen Hunor (UDMR).

Cei patru au mers la Cotroceni cu aceleași variante de premier prezentate și până acum: PSD îl susține pe Sorin Grindeanu, iar PNL, USR și UDMR – pe europarlamentarul Siegfried Mureșan.

După discuții, părțile nu au făcut declarații, iar Nicușor Dan a plecat la Paris, de Ziua Franței.

Este greu de crezut că Nicușor Dan va desemna un premier, în condițiile în care niciuna dintre cele două variante nu întrunesc numărul minim de 233 de voturi în Parlament.

Pentru învestirea unui nou Guvern este nevoie de 233 de voturi în Parlament, iar cele două variante propuse de partide nu întrunesc această condiție.

PSD are în acest moment 127 de parlamentari, iar Coaliția de dreapta însumează 166, în condițiile în care PNL are 76 de parlamentari, USR, 59, UDMR, 31, iar Grupul minorităților, 17.

Luni se împlinesc 69 de zile de la dărâmarea Guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură depusă în Parlament și votată de PSD și AUR, pe 5 mai.

Potrivit unor surse, este discutată și o a treia variantă: desemnarea lui Alexandru Nazare ca premier. Însă, atât timp cât PSD va fi la guvernare, PNL și USR refuză să facă parte din Executiv.